Украинское «Полесье» проиграло «Фиорентине», ведя в счёте 2:0 к 79-й минуте матча ЛК

В начале игры счёт открыл полузащитник «Полесья» Александр Назаренко. На 14-й минуте полузащитник Александр Андриевский укрепил преимущество гостей. На 79-й минуте защитник хозяев Додо отыграл один мяч. На 86-й минуте защитник «Фиорентины» Лука Раньери восстановил равновесие. На 89-й минуте форвард «фиалок» Эдин Джеко забил победный мяч.
Первая встреча между этими командами завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянского клуба. Таким образом, по результатам двух матчей в общий этап Лиги конференций вышла «Фиорентина».
