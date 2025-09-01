Ричмонд
В РФС рассказали об улучшении общения с УЕФА

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Алексей Соловьев отметил, что отношения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) постепенно налаживаются. Его цитирует Odds.ru.

Источник: UEFA

По его словам, несмотря на внешние геополитические сложности, на международном уровне происходит постепенное улучшение общения. «Я вижу, что отношение международных федераций в целом становится лучше, и это внушает оптимизм. (…) Есть люди на уровне того же УЕФА, и когда мы к ним приезжаем, общение становится более конструктивным, более человеческим», — рассказал Соловьев.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Такое решение приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА и весной 2022 года.

Ранее президент РФС Александр Дюков оценил шансы на возвращение российских клубов в еврокубки. Он заявил, что существует высокая вероятность возвращения сборных России и клубов к международным турнирам к концу 2025 года.