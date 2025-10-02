Болельщики австрийского «Штурма» вывесили баннер с Юраном перед матчем ЛЕ

Юран выступал за «Штурм» с января 2000 года по октябрь 2001-го, после чего завершил карьеру футболиста. За австрийский клуб он провел 37 матчей, в которых забил девять мячей. После завершения игровой карьеры россиянин перешел на тренерскую работу. С сезона-2025/26 он является главным тренером турецкого клуба «Серик Беледиеспор», а до этого возглавлял «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», «СКА-Хабаровск», красногорский «Зоркий», калининградскую «Балтику», новосибирскую «Сибирь», ярославский «Шинник», ставропольское «Динамо», а также работал в тренерском штабе московского «Спартака».