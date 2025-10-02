Ричмонд
Болельщики австрийского «Штурма» вывесили баннер с Юраном перед матчем ЛЕ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Болельщики австрийского футбольного клуба «Штурм» растянули на трибуне большой баннер с изображением бывшего российского нападающего команды Сергея Юрана перед началом матча второго тура основного этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс».

Источник: Пресс-служба "Штурма"

Встреча проходит 2 октября на стадионе «Штурма» в Граце. На баннере также присутствует надпись: «Давайте, парни. Сделайте это снова» (Come on boys. Do it again). После первого тайма «Штурм» выигрывает со счетом 2:0.

В октябре 2000 года Юран стал автором гола в ворота «Рейнджерс» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Впоследствии австрийский клуб, набрав десять очков, занял первое место в группе, но во втором групповом этапе расположился на третьей строчке и вылетел из еврокубка.

Юран выступал за «Штурм» с января 2000 года по октябрь 2001-го, после чего завершил карьеру футболиста. За австрийский клуб он провел 37 матчей, в которых забил девять мячей. После завершения игровой карьеры россиянин перешел на тренерскую работу. С сезона-2025/26 он является главным тренером турецкого клуба «Серик Беледиеспор», а до этого возглавлял «Нижний Новгород», подмосковные «Химки», «СКА-Хабаровск», красногорский «Зоркий», калининградскую «Балтику», новосибирскую «Сибирь», ярославский «Шинник», ставропольское «Динамо», а также работал в тренерском штабе московского «Спартака».

