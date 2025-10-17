Израильским фанатам запретили посещать матч с «Астон Виллой» в Лиге Европы: полиция боится беспорядков

Израильским болельщикам «Маккаби» из Тель-Авива запретили посещать матч Лиги Европы против «Астон Виллы», который состоится 6 ноября в Бирмингеме. Все из соображений безопасности, сообщает Sky Sports.
В чем причина
Полиция графства Уэст-Мидлендс заявила, что классифицировала эту игру как «высокорисковую» на основании текущей информации и прошлых инцидентов, включая «насильственные столкновения и преступления на почве ненависти», произошедшие во время матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» (5:0) в Амстердаме в прошлом году. Правоохранительные органы считают такую меру необходимой для обеспечения общественной безопасности.
Опасения вспышки беспорядков и насилия также высказаны на фоне конфликта между Израилем и Газой. Тем более что в Бирмингеме проживает свыше 30 процентов мусульманского населения — в случае приезда фанатов гостей существовала бы высокая вероятность столкновений. Принятое решение уже получило подтверждение в УЕФА.
В «Астон Вилле» уже отреагировали на опасения полиции. «Клуб находится в постоянном диалоге с “Маккаби” и местными властями на протяжении всего процесса. При этом безопасность болельщиков, присутствующих на матче, и безопасность местных жителей остаются главным приоритетом при принятии любых решений», — говорится в заявлении.
Инцидент год назад
Напомним, в ноябре 2024-го до и после матча Лиги Европы между «Маккаби» и «Аяксом» в Амстердаме произошли крупные беспорядки. В отчете полиции говорилось, что фанаты израильской команды сорвали палестинский флаг с фасада одного из местных зданий и сожгли его, выкрикивали оскорбления и прыгали на машинах.
Как сообщала местная мэрия, произошла серия нападений на болельщиков «Маккаби», в результате чего пять человек были госпитализированы, а еще от 20 до 30 получили легкие травмы. В итоге были арестованы 62 человека, в основном за нарушения общественного порядка.
«Астон Вилла» выиграла оба матча в текущем розыгрыше Лиги Европы, у «Маккаби» одна ничья и одно поражение в двух турах турнира.
Ранее британский депутат Айюб Хан обратился к клубу из Бирмингема с призывом бойкотировать игру с израильской командой.
«Я думаю, “Астон Вилле” следует проявить высокие моральные принципы и отказаться играть с “Маккаби”. Они хотят набрать три очка, но есть и моральный аспект. Я подозреваю, что большое количество болельщиков “Виллы” на самом деле не возражали бы против такого решения», — цитирует его The Guardian.
Однако в клубе решили все же играть, но болельщики «Маккаби» будут смотреть матч по телевидению или в интернете.
Егор Сергеев