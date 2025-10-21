АЛМА-АТА, 21 октября. /ТАСС/. Казахстанский «Кайрат» со счетом 0:0 сыграл вничью с кипрским «Пафосом» в матче третьего тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алма-Ате.
На 4-й минуте защитник «Пафоса» Жоау Коррейя был удален с поля.
«Кайрат» впервые в истории набрал очко на основном этапе Лиги чемпионов, из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году.
В следующем туре «Кайрат» 5 ноября на выезде сыграет с итальянским «Интером», «Пафос» в тот же день примет испанский «Вильярреал».
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Рафаэль Уразбахтин
Хуан Карлос Карседо
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
7
Габриэль Коста Жоржиньо
9
Дастан Сатпаев
21′
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
20
Еркин Тапалов
46′
87
Азамат Туякбаев
82′
55
Валерий Громыко
89′
4
Дамир Касабулат
15
Офри Арад
40′
90′
99
Рикардиньо
18
Дан Глейзер
61′
10
Георгий Зария
93
Неофитос Михаил
30
Влад Драгомир
77
Жоау Коррейа
4′
23
Деррик Люккассен
4
Давид Луиз
26
Иван Шуньич
80′
7
Фелипе Бруну
90′
25
Бруну Ланга
2
Костас Пилеас
66′
5
Давид Гольдар
8
Домингуш Кина
66′
9
Монс Бассауамина
17
Мислав Оршич
79′
12
Кен Сема
88
Филипе Пепе
79′
10
Ландри Димата
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти