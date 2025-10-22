Сумасшедшая победа «ПСЖ», «Барса» разбила «Олимпиакос» после спорного удаления, «Наполи» унижен в Эйндховене

Численный перевес — не гарантия
Встреча «Кайрата» и «Пафоса» точно запомнится быстрым удалением форварда киприотов Жоау Коррея. В центре поля у бровки он при попытке дотянуться до мяча применил против Луиша Маты прием из восточных единоборств и отправился в раздевалку уже на 4-й минуте. Однако, как нередко случается, численный перевес не облегчил задачу чемпионам Казахстана. Больше того — владея очевидным преимуществом, они едва не проиграли первый тайм. Провал в обороне исправил Анарбеков, который остановил удар выходившего один на один Драгомира лицом.
Выручил вратарь и в начале второго тайма — вытянув из угла мяч после того, как подачу углового завершал Давид Луиз. Первого же попадания «Кайрата» в створ пришлось ждать до 56-й минуты. Получилось не слишком опасно, тогда как атака Зарии из центра штрафной завершилась крутым спасением кипрского вратаря. А самым драматичным эпизодом оказался удар Драгомира, после которого мяч от перекладины попал Анарбекову в спину и отлетел в сетку. «Кайрат» спасла техника, определившая офсайд. Гостей — штанга и промах Сатпаева на последних минутах. Казахстанцы пока без побед.
Исторический хет-трик Фермина
Результат у «Барселоны» в первом тайме сделал Фермин Лопес. Разогнав атаку, он подобрал мяч, когда вратарь остановил Ямаля, и сыграл куда хладнокровнее партнера. А ближе к перерыву Лопес снова издевательски разобрался с обороной, получив пас от 17-летнего Дро Фернандеса. Правда, до рекорда дебютант ЛЧ не дотянул, так как в более юном возрасте голевой передачей в своем первом матче в главном еврокубке отметился Джованни Рейна из «Боруссии» (каталонец оказался старше на 7 месяцев).
«Олимпиакос», правда, забил наконец-то свой первый в турнире гол. Офсайд Даниэла Поденсе мог этому помешать, однако на повторе выяснилось, что ранее мяч попал в руку Эрику Гарсии, и Эль-Кааби получил право на пенальти. А вот следующее решение арбитра оказалось не в пользу греков. На полноценную отмашку действия Эссе не тянули, и реакция пострадавшего явно была сильнее легкого контакта руки с лицом. Однако ВАР не мог вмешаться и исправить ошибку, так как речь шла о второй желтой карточке.
После этого из пирейцев словно выпустили воздух, и концовка превратилась в избиение «Олимпиакоса». Пенальти Ямаля, два издевательских для вратаря удара на исполнение от Рэшфорда, первый хет-трик в карьере Фермина — перед воскресным класико сине-гранатовые вдоволь порезвились. Лопес, кстати, уникален тем, что стал первым испанцем, который исполнил лигочемпионский хет-трик в составе «Барсы». А шесть мячей в Европе каталонцы не забивали восемь с половиной лет — со времен легендарного разгрома «ПСЖ» с тем же счетом 6:1.
Разгром в формате «10 на 10»
«Байер», который до вторника не проигрывал после отставки Эрика тен Хага и назначения Каспера Юльманна, не смог остановить «ПСЖ». С таким соперником нельзя играть так беспечно, как Баде, который при розыгрыше углового прозевал сбросившего мяч головой в угол Пачо. Удар эквадорца, который прежде никогда не забивал на клубном уровне (2 мяча в сборной) принес парижанам рекордный — 39-й гол в ЛЧ за календарный год, что позволило превзойти достижение «МЮ» (2002).
Правда, у лучшей команды Европы обнаружилось слабое звено в обороне. Забарный стал виновником двух пенальти и получил в итоге красную карточку. Впрочем, один удар с точки смазал Гримальдо, чего прежде в ЛЧ с леверкузенцами не случалось, а вскоре Андрих получил красную карточку за удар локтем в челюсть Дуэ. В формате же «10 на 10» команда Луиса Энрике разорвала хозяев к перерыву. Дуэ отомстил сопернику по-футбольному — дублем. А Кварацхелия, который ассистировал Дезире в третьей голевой атаке, сам забил сумасшедшим по силе ударом рикошетом от штанги. В итоге — после первого гола Дембеле в качестве обладателя «Золотого мяча» и успеха Витиньи — «ПСЖ» наколотил шесть штук, чего французским клубам в Германии прежде не удавалось.
Суперсерия Холанна
«Вильярреал» стал очередной жертвой Холанна, который продлил свою результативную серию до двенадцати официальных матчей. Пробив в касание с передачи Льюиса, норвежец открыл счет, забив 53-й гол в 51 матче ЛЧ. А еще Эрлинг приковывает к себе все внимание, и когда все ждали подачи Савиньо на снайпера «Ман Сити», бразилец мягко набросил мяч к линии площади ворот, где никто не держал Бернарду Силву. В общем, «Сити» и не думал щадить «подводников», которые перед матчем устроили чествование травмированному сейчас Родри. Обладатель «Золотого мяча» позапрошлого сезона был включен в Зал славы «Вильярреала», где десять лет назад полузащитник начинал свою профессиональную карьеру.
Итальянские полюса
Попрощавшись с возглавившим «Монако» Себастьеном Поконьоли, «Юнион» остался смелым и по-хорошему наглым. Бельгийцы в дебюте выдали крутой отрезок, по ходу которого «Интер» спасли Зоммер (дважды) и выбивший мяч с ленточки полевой игрок. Только решил все опыт нерадзурри, которые к перерыву добились перевеса в два мяча. И это еще не использовали свои моменты Пио Эспозито и Лаутаро Мартинес! Но в итоге тандем форвардов соорудил взятие ворот в быстрой контратаке в добавленное к первому тайму время, а до этого Биссек выиграл борьбу в воздухе при подаче углового, что помогло Дюмфрису открыть счет.
Лаутаро, который с 11 голами является лучшим бомбардиром ЛЧ в 2025 году, своей активностью еще и отчасти спровоцировал пенальти в ворота хозяев, а для поставившего в игре точку Эспозито это первый успех на таком уровне. После яркого старта и победы над ПСВ чемпионы Бельгии второй раз проиграли дома со счетом 0:4. Миланская же команда не демонстрировала подобной результативности в гостях 21 год — со времен разгрома «Валенсии» (5:1), когда один из голов забил главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
А вот «Наполи» провалился в Эйндховене, и гол открывшего счет Мактоминая с подачи Спинаццолы не остановил падение. Еще при счете 0:0 Ваня Милинкович-Савич круто спасал свою команду, но серб был бессилен, когда Буонджорно после подачи Перишича дрогнул под давлением бывшего спартаковца Тила и по невероятной траектории отправил мяч в дальнюю «девятку» собственных ворот. Затем чемпионы Италии пропустили контратаку и убежавшего от защитников с центра поля Сайбари, а вторая половина началась с упущенного им момента и прострела Мауро Жуниора на Мана.
Пик бессилия команды Антонио Конте — удаление Лукки, который стучал себя пальцем по виску и что-то выговаривал арбитру. И уже в большинстве голландцы издевательски раскатывали соперника, заставив его пережить унижение, с которым представители Италии не сталкивались в ЛЧ десять лет. Тогда «Рома» была растоптана «Барселоной» (1:6). Но одно дело европейский гранд, и совсем другое — ПСВ, который показал в главном еврокубке самую высокую для Нидерландов результативность с 1979 года!
Моуринью на дне
Для «Боруссии» все начиналось отлично — с выстрела Нмечи под перекладину с линии штрафной. Но в составе «Копенгагена» был человек, для которого встреча с дортмундцами была особенной. Речь о Мукоко. Когда-то он считался главным талантом «шмелей», а сейчас выступает в Дании. Именно этот форвард после подачи углового пробил из центра штрафной и посеял панику в обороне гостей, а Бенсебаини попал в одноклубника Антона, на которого записали автогол. Впрочем, алжирец за свой ляп исправился после перерыва, с фирменным хладнокровием реализовав пенальти, а еще один дальний удар Нмечи закрыл вопрос с интригой.
Второй визит Жозе Моуринью в Англию после назначения на пост главного тренера «Бенфики» снова не принес Особенному положительных эмоций. Вслед за «Челси» лиссабонцы проиграли «Ньюкаслу». Гости, конечно, могут сетовать на то, что при счете 0:0 Лукебакио не смог пробить Поупа, только у «сорок» нереализованных моментов тоже хватало. Например, когда Трубин отбил удар в упор от Бруну Гимараэса. Шансов же вратарю гостей не оставила стремительная атака после удачной работы в прессинге. Мерфи вырезал образцовую передачу на Гордона, а украшением вечера стал голевой пас Поупа. Голкипер хозяев рукой забросил мяч к центру поля под ускорение Барнса, и тот с острого угла пробил под дальнюю штангу. И уже на десерт «Ньюкасл» расчертил комбинацию, которую украсил пас Вольтемаде пяткой. У команды Эдди Хау вторая победа, а «Бенфика» — почти на дне с тремя поражениями.
Статистика дня
1-й раз команда Диего Симеоне пропустила 4 гола за 13 минут.
2 игрока моложе 19 лет отметились голевыми передачами в матче ЛЧ во второй раз в истории. Ямалю и Фернандесу удалось повторить то, что в 1995 году исполнили форварды «Аякса» Кану и Клюйверт.
6 раз «Атлетико» играл в Англии в ЛЧ и ни разу не победил (=2−4).
18 лет и 100 дней — возраст Ямаля, который стал самым молодым футболистом, сыгравшим 25 матчей в главном еврокубке.
24 гола забил в еврокубках нападающий «Олимпиакоса» Эль-Кааби. Теперь он делит звание лучшего марокканского снайпера с Эн-Несири.
33 раза в ЛЧ удалялись соперники «Барселоны». Это рекорд турнира, а ближайшие преследователи — «Реал» и «Бавария» — получали численный перевес 29 и 28 раз.