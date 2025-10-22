Сумасшедшая победа «ПСЖ», «Барса» разбила «Олимпиакос» после спорного удаления, «Наполи» унижен в Эйндховене

Второй визит Жозе Моуринью в Англию после назначения на пост главного тренера «Бенфики» снова не принес Особенному положительных эмоций. Вслед за «Челси» лиссабонцы проиграли «Ньюкаслу». Гости, конечно, могут сетовать на то, что при счете 0:0 Лукебакио не смог пробить Поупа, только у «сорок» нереализованных моментов тоже хватало. Например, когда Трубин отбил удар в упор от Бруну Гимараэса. Шансов же вратарю гостей не оставила стремительная атака после удачной работы в прессинге. Мерфи вырезал образцовую передачу на Гордона, а украшением вечера стал голевой пас Поупа. Голкипер хозяев рукой забросил мяч к центру поля под ускорение Барнса, и тот с острого угла пробил под дальнюю штангу. И уже на десерт «Ньюкасл» расчертил комбинацию, которую украсил пас Вольтемаде пяткой. У команды Эдди Хау вторая победа, а «Бенфика» — почти на дне с тремя поражениями.