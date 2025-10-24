«Астон Вилла» неожиданно проиграла 12-й команде чемпионата Нидерландов

Клуб АПЛ со счетом 1:2 уступил команде «Гоу Эхед Иглс», выступающей в нидерландской лиге.
Это первое поражение «Виллы» с 31 августа в основное время. При этом «Иглс» занимают в своем чемпионате лишь 12-е место.
Это поражение стало для «Астон Виллы» первым после двух побед на старте сезона ЛЕ, клуб занимает 6-е место в общей таблице. «Иглс» выиграли вторую встречу кряду и идут на 10-й строчке.
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
23.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
De Adelaarshorst
Главные тренеры
Мелвин Бул
Унаи Эмери
Голы
Гоу Эхед Иглз
Матис Сурей
(Келвин Твигт)
42′
Матс Дейл
(Йорис Крамер)
61′
Астон Вилла
Эванн Гессан
4′
Нереализованные пенальти
Астон Вилла
Эмилиано Буэндия
79′
Составы команд
Гоу Эхед Иглз
22
Яри Де Буссер
2
Матс Дейл
5
Дин Джеймс
9
Милан Смит
4
Йорис Крамер
21
Мелле Меуленстен
18
Рихонелл Маргарет
83′
8
Эверт Линхорст
17
Матис Сурей
83′
29
Аске Адельгор
7
Якоб Бреум
39′
24
Кензо Гаудмейн
3
Геррит Наубер
14′
15′
6
Келвин Твигт
34
Яссир Рахмуни
83′
15
Роббин Вейенберг
90′
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
22
Иан Матсен
29
Эванн Гессан
10
Эмилиано Буэндия
5
Тайрон Мингс
14
Пау Торрес
3
Виктор Линделеф
66′
2
Мэтти Кэш
19
Джейдон Санчо
67′
44
Бубакар Камара
26
Ламар Богард
76′
7
Джон Макгинн
24
Амаду Онана
66′
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
67′
17
Дониэлл Мален
Статистика
Гоу Эхед Иглз
Астон Вилла
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
5
18
Удары в створ
3
7
Угловые
1
10
Фолы
13
9
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Филип Глова
(Словакия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти