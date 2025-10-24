«Црвена Звезда» без шансов проиграла «Браге» в матче Лиги Европы

Встреча проходила на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в одноименном португальском городе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Голы были забиты в каждом из таймов: на 23-й минуте отличился Фран Наварро, а на 72-й минуте Марио Доржелес установил окончательный счет. Оба мяча были забиты после точных передач капитана «Браги» Рикарду Орты, который стал распасовщиком своей команды.
Скандально покинувший «Локомотив» защитник Наир Тикнизян провел на поле все 90 минут. На 65-й минуте он совершил дальний удар по воротам «Браги», который вратарю Горничеку удалось отбить.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.
Карлос Висенс
Владан Милоевич
Фран Наварро
(Рикарду Орта)
22′
76082
(Рикарду Орта)
72′
1
Лукаш Горничек
2
Виктор Гомес
5
Леонардо Лело
29
Жан-Баптист Горби
14
Густаф Лагербилке
26
Брайт Аррей-Мби
10
Родриго Саласар
66′
20
Марио Доргелес
8
Жоау Моутинью
78′
41
Янис Да Роша
39
Фран Наварро
66′
18
Пау Виктор
77
Габри Мартинес
78′
50
Диего Родригес
21
Рикарду Орта
90′
72
Жоау Арагау
1
Матеус
66
Соль Ен У
23
Наир Тикнизян
30
Франклин Тебо Ученна
5
Родригао
20
Томаш Хендель
49
Неманья Радоньич
60′
21
Тими Макс Элшник
4
Мирко Иванич
45+2′
81′
6
Махмуду Баджо
22
Василие Костов
60′
7
Фелисиу Милсон
89
Марко Арнаутович
37′
17
Бруно Дуарте
33
Раде Крунич
81′
40
Лука Зарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти