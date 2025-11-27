Ричмонд
«Астон Вилла» обыграла «Янг Бойз» в матче Лиги Европы

«Астон Вилла» обыграла «Янг Бойз» в матче футбольной Лиги Европы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Английская «Астон Вилла» дома выиграла у швейцарского «Янг Бойз» в матче пятого тура основного этапа футбольной Европы.

Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Дониелл Мален (27-я и 42-я минуты). В составе гостей отличился Жоэл Монтейру (90).

«Астон Вилла» (12 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице Лиги Европы. «Янг Бойз» (6) располагается на 24-й строчке. В следующем туре «Астон Вилла» сыграет в гостях со швейцарским «Базелем» 11 декабря. «Янг Бойз» в тот же день примет французский «Лилль».

Результаты других матчей:

  • «Виктория» (Чехия) — «Фрайбург» (Германия) — 0:0;
  • «Лилль» (Франция) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 4:0;
  • «Лудогорец» (Болгария) — «Сельта» (Испания) — 3:2;
  • «Порту» (Португалия) — «Ницца» (Франция) — 3:0;
  • «Рома» (Италия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 2:1;
  • «Фейенорд» (Нидерланды) — «Селтик» (Шотландия) — 1:3;
  • «Фенербахче» (Турция) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1.

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 2:0
Янг Бойз
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
27.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Джорджо Контини
Голы
Астон Вилла
Дониэлл Мален
27′
Дониэлл Мален
42′
Янг Бойз
Жоэл Монтейру
90′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
26
Ламар Богард
22
Иан Матсен
90′
19
Джейдон Санчо
29
Эванн Гессан
3
Виктор Линделеф
14
Пау Торрес
60′
4
Эзри Конса
24
Амаду Онана
61′
79′
44
Бубакар Камара
8
Юри Тилеманс
60′
6
Росс Баркли
17
Дониэлл Мален
60′
10
Эмилиано Буэндия
27
Морган Роджерс
60′
11
Олли Уоткинс
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
17
Саиди Янко
3
Жауан Хаджам
13
Доминик Пех
23
Лорис Бенито
30
Сандро Лаупер
48′
39
Дариан Малеш
62′
7
Алан Вирджиниус
16
Кристиан Фасснахт
69′
77
Жоэл Монтейру
9
Серхио Кордова
70′
29
Крис Бедиа
4
Танги Зукру
82′
5
Грегори Вютрих
45
Райан Равелосон
63′
10
Эльвин Санчес
Статистика
Астон Вилла
Янг Бойз
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
8
1
Угловые
7
0
Фолы
11
12
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Георгий Кабаков
(Болгария)
