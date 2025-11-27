Ричмонд
Румынский клуб обыграл «Майнц» в матче Лиги конференций

Румынская «Университатя» обыграла немецкий «Майнц» в Лиге конференций.

Источник: UEFA

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Румынский футбольный клуб «Университатя» обыграл немецкий «Майнц» в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций.

Встреча в румынской Крайове завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 67-й минуте пенальти реализовал Ассад Аль-Хамлави.

«Майнц» потерпел первое поражение в текущем основном этапе Лиги конференций, ранее команда выиграла три матча подряд. «Университатя» одержала победу во второй встрече подряд, также в активе команды ничья и поражение.

Результаты других матчей:

  • АЗ (Нидерланды) — «Шелбурн» (Ирландия) — 2:0;
  • «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Хеккен» (Швеция) — 2:1;
  • «Лех» (Польша) — «Лозанна» (Швейцария) — 1:0;
  • «Омония» (Кипр) — «Динамо» (Украина) — 2:0;
  • «Ракув» (Польша) — «Рапид» (Австрия) — 4:1;
  • «Сигма» (Чехия) — «Целе» (Словения) — 2:1;
  • «Слован» (Словакия) — «Райо Вальекано» (Испания) — 2:1;
  • «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — 3:1.

Университатя Кр
1:0
Первый тайм: 0:0
Майнц
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
27.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Stadionul Ion Oblemenco
Главные тренеры
Мирел Рэдой
Бо Хенриксен
Голы
Университатя Кр
Ассад Аль-Хамлави
67′
Составы команд
Университатя Кр
77
Павел Исенко
90+2′
3
Александр Романчук
6
Владимир Скречу
28
Адриан Рус
41′
19
Василе Могош
11
Никушор Банку
74′
39
Стивен Нсимба
64′
9
Ассад Аль-Хамлави
5
Анзор Меквабишвили
90′
24
Никола Стеванович
8
Тудор Бэлуцэ
82′
4
Александру Крецу
20
Александру Чикылдэу
82′
23
Самуэл Телеш
10
Штефан Баярам
45+4′
64′
12
Мандэй Этим
Майнц
31
Доминик Кор
25
Андреас Ханче-Ольсон
30
Сильван Видмер
22
Николас Ферачниг
14
Вильям Бевинг
10
Надим Амири
57′
27
Робин Центнер
24′
1
Лассе Рисс
16
Штефан Белль
12′
46′
48
Каспер Потульски
9
Арно Норден
61′
7
Ли Джэ Сон
37
Бен Бобцин
61′
8
Пауль Небель
15
Леннард Мэлони
75′
6
Кайсю Сано
Статистика
Университатя Кр
Майнц
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
2
1
Угловые
1
6
Фолы
17
18
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Дарио Бел
(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти