«Кайрат» проиграл в домашнем матче Лиги чемпионов в 20-градусный мороз

Встреча прошла на «Астана Арене» под закрытой крышей. По данным Gismeteo, во время матча температура воздуха в городе была минус 21 градус Цельсия. Эта и следующая домашние встречи «Кайрата» были специально перенесены из Алма-Аты в Астану, где можно играть на стадионе с закрытой крышей.
Единственный гол забил Желсон Мартинш на 73-й минуте.
«Олимпиакос» набрал пять очков и поднялся на 26-е место в турнирной таблице. «Кайрат» с одним очком располагается на предпоследней, 35-й строчке.
В следующем туре «Кайрат» 20 декабря примет бельгийский «Брюгге», «Олимпиакос» дома сыграет с немецким «Байером».
Всего в основном раунде турнира выступают 36 команд. Лучшие восемь выйдут в ⅛ финала, команды с девятой по 24-ю ждет раунд плей-офф. Каждая команда играет по восемь матчей — по четыре дома и четыре на выезде с разными соперниками.
Рафаэль Уразбахтин
Хосе Луис Мендилибар
Желсон Мартинш
(Мехди Тареми)
73′
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
18
Дан Глейзер
20
Еркин Тапалов
62′
87
Азамат Туякбаев
70′
10
Георгий Зария
46′
55
Валерий Громыко
99
Рикардиньо
46′
7
Габриэль Коста Жоржиньо
26
Эдмилсон
82′
4
Дамир Касабулат
17
Олжас Байбек
82′
33
Юг Станоев
88
Константинос Тзолакис
23
Марселу де Алмейда Родиней
3
Франсиско Ортега
10
Желсон Мартинш
9
Аюб Эль-Кааби
4
Жюлиан Бьянкон
35′
5
Лоренсо Пирола
96
Христос Музакитис
56
Даниэл Поденсе
62′
27
Габриэл Стрефецца
22
Шикинью
62′
99
Мехди Тареми
32
Сантьяго Эссе
14′
84′
14
Дани Гарсия
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти