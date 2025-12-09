«Кайрат» проиграл в домашнем матче Лиги чемпионов в 20-градусный мороз

Встреча прошла на «Астана Арене» под закрытой крышей. По данным Gismeteo, во время матча температура воздуха в городе была минус 21 градус Цельсия. Эта и следующая домашние встречи «Кайрата» были специально перенесены из Алма-Аты в Астану, где можно играть на стадионе с закрытой крышей.