Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Бавария
0
:
Спортинг
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.50
П2
2.23
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.50
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.75
П2
3.85
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.95
П2
3.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.78
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.70
П2
7.18
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

«Кайрат» проиграл в домашнем матче Лиги чемпионов в 20-градусный мороз

Футболисты казахстанского «Кайрата» проиграли греческому «Олимпиакосу» со счетом 0:1 в домашнем матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча прошла на «Астана Арене» под закрытой крышей. По данным Gismeteo, во время матча температура воздуха в городе была минус 21 градус Цельсия. Эта и следующая домашние встречи «Кайрата» были специально перенесены из Алма-Аты в Астану, где можно играть на стадионе с закрытой крышей.

Единственный гол забил Желсон Мартинш на 73-й минуте.

«Олимпиакос» набрал пять очков и поднялся на 26-е место в турнирной таблице. «Кайрат» с одним очком располагается на предпоследней, 35-й строчке.

В следующем туре «Кайрат» 20 декабря примет бельгийский «Брюгге», «Олимпиакос» дома сыграет с немецким «Байером».

Всего в основном раунде турнира выступают 36 команд. Лучшие восемь выйдут в ⅛ финала, команды с девятой по 24-ю ждет раунд плей-офф. Каждая команда играет по восемь матчей — по четыре дома и четыре на выезде с разными соперниками.

Кайрат
0:1
Первый тайм: 0:0
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
9.12.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Астана Арена
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Хосе Луис Мендилибар
Голы
Олимпиакос П
Желсон Мартинш
(Мехди Тареми)
73′
Составы команд
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
18
Дан Глейзер
20
Еркин Тапалов
62′
87
Азамат Туякбаев
70′
10
Георгий Зария
46′
55
Валерий Громыко
99
Рикардиньо
46′
7
Габриэль Коста Жоржиньо
26
Эдмилсон
82′
4
Дамир Касабулат
17
Олжас Байбек
82′
33
Юг Станоев
Олимпиакос П
88
Константинос Тзолакис
23
Марселу де Алмейда Родиней
3
Франсиско Ортега
10
Желсон Мартинш
9
Аюб Эль-Кааби
4
Жюлиан Бьянкон
35′
5
Лоренсо Пирола
96
Христос Музакитис
56
Даниэл Поденсе
62′
27
Габриэл Стрефецца
22
Шикинью
62′
99
Мехди Тареми
32
Сантьяго Эссе
14′
84′
14
Дани Гарсия
Статистика
Кайрат
Олимпиакос П
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
6
20
Удары в створ
1
7
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
1
8
Фолы
12
14
Офсайды
0
6
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти