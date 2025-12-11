«Црвена Звезда» с Тикнизяном в гостях победила «Штурм» в Лиге Европы

Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Мирко Иванич на 55-й минуте.
Экс-защитник «Локомотива» и ЦСКА Наир Тикнизян, выступающий за сербский клуб, провел на поле весь матч. Российский голкипер «Штурма» Даниил Худяков остался в запасе.
«Црвена Звезда» набрала 10 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа, «Штурм» с 4 очками — на 28-й строчке.
В параллельном матче «Брага» в гостях обыграла «Ниццу» со счетом 1:0. Гол на счету нападающего португальского клуба Пау Дельгадо (28-я минута).
Еще в одном матче «Ноттингем Форест» победил «Утрехт» — 2:1. У английского клуба отличились Арно Калимуэндо Миинга (52-я) и Игор Жезус (88-я). Единственный гол у «Утрехта» забил Майк ван дер Хорн (73-я).
Также «Мидтьюлланн» на своем поле обыграл «Генк» — 1:0.
Юрген Зоймель
Владан Милоевич
Мирко Иванич
(Тими Макс Элшник)
55′
1
Оливер Кристенсен
19
Томи Хорват
10
Отар Китеишвили
2
Хейланд Митчелл
90+8′
47
Эмануэль Айву
4
Йон Горенц-Станкович
23
Арьян Малич
11′
79′
14
Кристьян Бендра
90′
17
Эмир Карич
79′
25
Штефан Хирлендер
20
Сеедю Ятта
66′
43
Якоб Хедль
77
Морис Мэлоун
79′
26
Белмин Беганович
21
Точи Чуквуани
66′
11
Аксель Кайомбо
1
Матеус
66
Соль Ен У
23
Наир Тикнизян
13
Милош Велькович
5
Родригао
68′
33
Раде Крунич
78′
21
Тими Макс Элшник
7
Фелисиу Милсон
82′
6
Махмуду Баджо
4
Мирко Иванич
70′
87′
10
Александр Катаи
90+8′
20
Томаш Хендель
90′
22
Василие Костов
89
Марко Арнаутович
16′
46′
17
Бруно Дуарте
Главный судья
Дамиан Сильвестжак
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти