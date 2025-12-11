Ричмонд
«Црвена Звезда» с Тикнизяном в гостях победила «Штурм» в Лиге Европы

«Црвена Звезда» на выезде обыграла «Штурм» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:0.

Источник: AFP 2023

Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Мирко Иванич на 55-й минуте.

Экс-защитник «Локомотива» и ЦСКА Наир Тикнизян, выступающий за сербский клуб, провел на поле весь матч. Российский голкипер «Штурма» Даниил Худяков остался в запасе.

«Црвена Звезда» набрала 10 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа, «Штурм» с 4 очками — на 28-й строчке.

В параллельном матче «Брага» в гостях обыграла «Ниццу» со счетом 1:0. Гол на счету нападающего португальского клуба Пау Дельгадо (28-я минута).

Еще в одном матче «Ноттингем Форест» победил «Утрехт» — 2:1. У английского клуба отличились Арно Калимуэндо Миинга (52-я) и Игор Жезус (88-я). Единственный гол у «Утрехта» забил Майк ван дер Хорн (73-я).

Также «Мидтьюлланн» на своем поле обыграл «Генк» — 1:0.

Штурм
0:1
Первый тайм: 0:0
Црвена Звезда
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
11.12.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Грац Либенау
Главные тренеры
Юрген Зоймель
Владан Милоевич
Голы
Црвена Звезда
Мирко Иванич
(Тими Макс Элшник)
55′
Составы команд
Штурм
1
Оливер Кристенсен
19
Томи Хорват
10
Отар Китеишвили
2
Хейланд Митчелл
90+8′
47
Эмануэль Айву
4
Йон Горенц-Станкович
23
Арьян Малич
11′
79′
14
Кристьян Бендра
90′
17
Эмир Карич
79′
25
Штефан Хирлендер
20
Сеедю Ятта
66′
43
Якоб Хедль
77
Морис Мэлоун
79′
26
Белмин Беганович
21
Точи Чуквуани
66′
11
Аксель Кайомбо
Црвена Звезда
1
Матеус
66
Соль Ен У
23
Наир Тикнизян
13
Милош Велькович
5
Родригао
68′
33
Раде Крунич
78′
21
Тими Макс Элшник
7
Фелисиу Милсон
82′
6
Махмуду Баджо
4
Мирко Иванич
70′
87′
10
Александр Катаи
90+8′
20
Томаш Хендель
90′
22
Василие Костов
89
Марко Арнаутович
16′
46′
17
Бруно Дуарте
Статистика
Штурм
Црвена Звезда
Желтые карточки
3
5
Удары (всего)
16
15
Удары в створ
0
1
Угловые
7
5
Фолы
14
21
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Дамиан Сильвестжак
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти