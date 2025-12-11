Гол Антони помог «Бетису» обыграть загребское «Динамо» в Лиге Европы

В составе испанского коллектива по голу забили Родриго Рикельме и Антони. Еще один мяч гости забили благодаря автоголу Серхи Домингеса.
В других матчах игрового дня «Мидтьюлланд» дома обыграл «Генк» (1:0), «Ницца» на своем поле уступила «Браге» (0:1), «Ноттингем» в гостях вырвал победу над «Утрехтом» (2:1), «Рейнджерс» на выезде уступил «Ференцварошу» (1:2), «Штутгарт» нанес разгромное поражение «Маккаби» (4:1), а «Лилль» проиграл «Янг Бойз» (0:1).
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
11.12.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Максимир
Главные тренеры
Марио Ковачевич
Мануэль Пеллегрини
Голы
Динамо З
Нико Галешич
(Миха Зайц)
89′
Бетис
Серхи Домингес
31′
Родриго Рикельме
(Седрик Бакамбю)
34′
Матеус дос Сантос Антони
38′
Составы команд
Динамо З
44
Иван Филипович
3
Бруно Года
73′
77
Деян Любичич
90+2′
14
Марко Солдо
36
Серхи Домингес
26
Скотт Маккенна
35
Ноа Микич
46′
15
Нико Галешич
27
Йосип Мишич
63′
8
Миха Зайц
9
Дион Беле
46′
17
Сандро Куленович
30
Фран Топик
71′
10
Габриэль Видович
11
Арбер Ходжа
46′
23
Кардосо Варела
Бетис
1
Альваро Вальес
40
Анхель Ортис
6
Серхи Альтимира
11
Седрик Бакамбю
90+2′
10
Абде Эззалзули
3
Диего Льоренте
4
Бернарду де Соуза Натан
16
Валентин Гомес
33′
69′
20
Джовани Ло Сельсо
18
Нелсон Деосса
55′
69′
24
Айтор Руибаль
17
Родриго Рикельме
78′
52
Пабло Гарсия
7
Матеус дос Сантос Антони
78′
9
Чими Авила
Статистика
Динамо З
Бетис
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
2
5
Угловые
5
4
Фолы
17
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Гога Кикачеишвили
(Грузия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти