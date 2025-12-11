Гол Антони помог «Бетису» обыграть загребское «Динамо» в Лиге Европы

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Базель
0
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.30
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бранн
0
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
40.00
X
9.00
П2
1.12
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Сельта
1
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.84
П2
6.65
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Селтик
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
12.20
X
5.00
П2
1.33
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Порту
1
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.25
П2
58.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ФКСБ
1
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.25
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фрайбург
0
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.55
П2
5.32
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
27.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.60
П2
8.75
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Абердин
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.85
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.55
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
КуПС
0
:
Лозанна
0
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.10
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лех
0
:
Майнц
2
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.00
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Линколн
1
:
Сигма
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
3.25
П2
1.57
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ракув
0
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
5.80
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Риека
0
:
Целе
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.06
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
0
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.55
П2
1.77
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2

Гол Антони помог «Бетису» обыграть загребское «Динамо» в Лиге Европы

В Хорватии завершился матч 6-го тура общего раунда Лиги Европы, в котором «Бетис» на выезде разгромил загребское «Динамо» со счетом 3:0.

Источник: Reuters

В составе испанского коллектива по голу забили Родриго Рикельме и Антони. Еще один мяч гости забили благодаря автоголу Серхи Домингеса.

В других матчах игрового дня «Мидтьюлланд» дома обыграл «Генк» (1:0), «Ницца» на своем поле уступила «Браге» (0:1), «Ноттингем» в гостях вырвал победу над «Утрехтом» (2:1), «Рейнджерс» на выезде уступил «Ференцварошу» (1:2), «Штутгарт» нанес разгромное поражение «Маккаби» (4:1), а «Лилль» проиграл «Янг Бойз» (0:1).

Динамо З
1:3
Первый тайм: 0:3
Бетис
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
11.12.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Максимир
Главные тренеры
Марио Ковачевич
Мануэль Пеллегрини
Голы
Динамо З
Нико Галешич
(Миха Зайц)
89′
Бетис
Серхи Домингес
31′
Родриго Рикельме
(Седрик Бакамбю)
34′
Матеус дос Сантос Антони
38′
Составы команд
Динамо З
44
Иван Филипович
3
Бруно Года
73′
77
Деян Любичич
90+2′
14
Марко Солдо
36
Серхи Домингес
26
Скотт Маккенна
35
Ноа Микич
46′
15
Нико Галешич
27
Йосип Мишич
63′
8
Миха Зайц
9
Дион Беле
46′
17
Сандро Куленович
30
Фран Топик
71′
10
Габриэль Видович
11
Арбер Ходжа
46′
23
Кардосо Варела
Бетис
1
Альваро Вальес
40
Анхель Ортис
6
Серхи Альтимира
11
Седрик Бакамбю
90+2′
10
Абде Эззалзули
3
Диего Льоренте
4
Бернарду де Соуза Натан
16
Валентин Гомес
33′
69′
20
Джовани Ло Сельсо
18
Нелсон Деосса
55′
69′
24
Айтор Руибаль
17
Родриго Рикельме
78′
52
Пабло Гарсия
7
Матеус дос Сантос Антони
78′
9
Чими Авила
Статистика
Динамо З
Бетис
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
2
5
Угловые
5
4
Фолы
17
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Гога Кикачеишвили
(Грузия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти