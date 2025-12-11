ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с «Лудогорцем» в Лиге Европы

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.