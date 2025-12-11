ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с «Лудогорцем» в Лиге Европы

СОФИЯ, 11 декабря. /ТАСС/. Греческий ПАОК на выезде со счетом 3:3 сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.
Выступающие за ПАОК полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов вышли на поле с первых минут. Россияне не отметились результативными действиями и были заменены на 67-й минуте. В текущем сезоне Оздоев провел за ПАОК 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. У Чалова 20 матчей, россиянин забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.
«Лудогорец» после 6 туров набрал 7 очков, у ПАОКа 9 очков. В следующем туре болгарская команда на выезде сыграет с шотландским «Рейнджерс», ПАОК примет испанский «Бетис». Встречи состоятся 22 января.
В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.
Руй Мота
Рэзван Луческу
Петар Станич
33′
Оливье Вердон
(Динис Алмейда)
71′
Ивайло Чочев
(Петар Станич)
77′
Кирил Десподов
(Лука Иванушец)
39′
Алессандро Вольякко
(Кирил Десподов)
48′
Анестис Миту
(Иоаннис Константелиас)
90′
39
Хендрик Бонманн
17
Сон
3
Антон Недялков
23
Дерой Дуарте
14
Петар Станич
24
Оливье Вердон
47′
4
Динис Алмейда
26
Филип Калоч
72′
82
Иван Йорданов
29
Ив Ирик Биле
53′
66′
18
Ивайло Чочев
81′
11
Видал Роша Кайю
72′
77
Эрик Маркус
37
Бернард Текпетей
90′
10
Матеус Мачадо
1
Иржи Павленка
3
Джонджо Кенни
21
Абдул Рахман Баба
77
Кирил Десподов
16
Томаш Кендзера
4
Алессандро Вольякко
11
Тайсон
67′
2
Мади Камара
69′
18
Лука Иванушец
61′
65
Иоаннис Константелиас
9
Федор Чалов
68′
56
Анестис Миту
27
Магомед Оздоев
67′
14
Андрия Живкович
8
Суалихо Мейте
85′
22
Алессандро Бьянко
Главный судья
Хорациу Фесник
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти