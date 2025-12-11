«Фиорентина» выиграла у киевского «Динамо» в Лиге конференций

Встреча прошла во Флоренции и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе победителей по голу забили Мойзе Кин и Альберт Гвюдмундссон, единственный мяч гостей записал в свой актив Николай Михайленко.
Благодаря этой победе «Фиорентина» поднялась на 7-е место в общей турнирной таблице. Украинский клуб проиграл четвертую встречу из пяти и располагается на 28-й строчке.
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
11.12.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Артемио Франки
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Игорь Костюк
Голы
Фиорентина
Мойзе Кин
(Додо)
18′
Альберт Гудмундссон
74′
Динамо К
Николай Михайленко
(Александр Пихаленок)
55′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
5
Марин Понграчич
15
Пьетро Комуццо
29
Никколо Фортини
24
Амир Ричардсон
20
Мойзе Кин
26
Маттиа Вити
67′
65
Фабиано Паризи
2
Додо
86′
60
Эдди Куадио
90+3′
14
Ханс Николусси Кавилья
67′
10
Альберт Гудмундссон
83′
27
Чер Ндур
44′
80′
8
Роландо Мандрагора
9
Эдин Джеко
67′
99
Кристиан Куаме
Динамо К
35
Руслан Нещерет
18
Александр Тымчик
10
Николай Шапаренко
91
Николай Михайленко
9
Назар Волошин
34
Владислав Захарченко
66
Алиу Тиаре
86′
44
Владислав Дубинчак
52′
71′
2
Константин Вивчаренко
90′
8
Александр Пихаленок
77′
5
Александр Яцык
39
Эдуардо Геррреро
71′
7
Андрей Ярмоленко
22
Владислав Кабаев
77′
16
Шола Огундана
Статистика
Фиорентина
Динамо К
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
6
4
Угловые
5
5
Фолы
13
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Милош Миланович
(Сербия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти