«Болонья» одержала волевую победу над «Сельтой» в Виго

У гостей дубль во втором тайме оформил Федерико Бернардески, забив один гол с пенальти. У хозяев в первой половине отличился Брайан Сарагоса.
«Болонья» набрала 11 очков и занимает 13-е место в таблице общего этапа. «Сельта» с 9 очками — на 19-й строчке.
В параллельных матчах «Порту» дома победил «Мальме» — 2:1. В первом тайме дубль сделал Саму Омородион. «Порту» набрал 13 очков и занимает 8-е место в таблице. «Мальме» с 1 очком на 34-й строчке.
«Панатинаикос» в большинстве не смог обыграть «Викторию» — 0:0. Хозяева играли в большинстве с 32-й минуты.
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
11.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Балаидос
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Винченцо Итальяно
Голы
Сельта
Брайан Сарагоса
(Виллиотт Сведберг)
17′
Болонья
Федерико Бернардески
66′
Федерико Бернардески
(Николо Камбьяги)
74′
Составы команд
Сельта
13
Йонуц Раду
87′
32
Хави Родригес
21
Михайло Ристич
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
90+6′
3
Оскар Мингеса
67′
17
Хави Руэда
90+2′
7
Борха Иглесиас
67′
9
Ферран Хутгла
15
Брайан Сарагоса
46′
23
Уго Альварес
19
Виллиотт Сведберг
67′
10
Яго Аспас
8
Фран Бельтран
79′
16
Мигель Роман
Болонья
13
Федерико Равалья
2
Эмиль Хольм
84′
33
Хуан Миранда
80
Джованни Фаббиан
14
Торбьорн Хеггем
22
Хараламбос Ликояннис
10
Федерико Бернардески
80′
7
Риккардо Орсолини
11
Джонатан Роу
67′
28
Николо Камбьяги
9
Сантьяго Кастро
80′
24
Тейс Даллинга
6
Никола Моро
88′
19
Льюис Фергюсон
4
Томмазо Побега
88′
21
Йенс Одгор
Статистика
Сельта
Болонья
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
3
15
Удары в створ
1
4
Угловые
0
5
Фолы
12
15
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти