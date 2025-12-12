«Болонья» одержала волевую победу над «Сельтой» в Виго

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Фенербахче
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
4
:
Фейеноорд
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
0
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Сигма
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
3
:
Целе
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Спарта П
2
П1
X
П2

«Болонья» одержала волевую победу над «Сельтой» в Виго

«Болонья» на выезде обыграла «Сельту» в матче шестого тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

Источник: Reuters

У гостей дубль во втором тайме оформил Федерико Бернардески, забив один гол с пенальти. У хозяев в первой половине отличился Брайан Сарагоса.

«Болонья» набрала 11 очков и занимает 13-е место в таблице общего этапа. «Сельта» с 9 очками — на 19-й строчке.

В параллельных матчах «Порту» дома победил «Мальме» — 2:1. В первом тайме дубль сделал Саму Омородион. «Порту» набрал 13 очков и занимает 8-е место в таблице. «Мальме» с 1 очком на 34-й строчке.

«Панатинаикос» в большинстве не смог обыграть «Викторию» — 0:0. Хозяева играли в большинстве с 32-й минуты.

Сельта
1:2
Первый тайм: 1:0
Болонья
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
11.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Балаидос
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Винченцо Итальяно
Голы
Сельта
Брайан Сарагоса
(Виллиотт Сведберг)
17′
Болонья
Федерико Бернардески
66′
Федерико Бернардески
(Николо Камбьяги)
74′
Составы команд
Сельта
13
Йонуц Раду
87′
32
Хави Родригес
21
Михайло Ристич
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
90+6′
3
Оскар Мингеса
67′
17
Хави Руэда
90+2′
7
Борха Иглесиас
67′
9
Ферран Хутгла
15
Брайан Сарагоса
46′
23
Уго Альварес
19
Виллиотт Сведберг
67′
10
Яго Аспас
8
Фран Бельтран
79′
16
Мигель Роман
Болонья
13
Федерико Равалья
2
Эмиль Хольм
84′
33
Хуан Миранда
80
Джованни Фаббиан
14
Торбьорн Хеггем
22
Хараламбос Ликояннис
10
Федерико Бернардески
80′
7
Риккардо Орсолини
11
Джонатан Роу
67′
28
Николо Камбьяги
9
Сантьяго Кастро
80′
24
Тейс Даллинга
6
Никола Моро
88′
19
Льюис Фергюсон
4
Томмазо Побега
88′
21
Йенс Одгор
Статистика
Сельта
Болонья
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
3
15
Удары в створ
1
4
Угловые
0
5
Фолы
12
15
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти