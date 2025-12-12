Ричмонд
«Целе» с Иосифовым в составе потерпел крупное поражение в Лиге конференций

Словенский «Целе» в гостях крупно проиграл хорватской «Риеке» (0:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций.

Источник: UEFA

Российский форвард «Целе» Никита Иосифов вышел в стартовом составе и отыграл встречу целиком.

По голу в ворота гостей забили Дэниел Аду-Аджей, Деян Петрович и Тони Фрук. На 76-й минуте при счете 0:2 словенцы остались в меньшинстве — красную карточку увидел перед собой защитник Артемиюс Тутишкинас.

«Целе» с 9 очками на счету находится на 12-й строчке в турнирной таблице Лиги конференций. «Риека» с 8 набранными баллами расположилась на 14-й позиции.

Риека
3:0
Первый тайм: 0:0
Целе
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
11.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Руевица
Главные тренеры
Виктор Санчес
Альберт Риера
Голы
Риека
Дэниэл Аду-Аджей
(Степан Раделич)
56′
Деян Петрович
71′
Тони Фрук
(Самуэле Виньято)
78′
Составы команд
Риека
13
Мартин Зломислич
22
Анте Орец
34
Младен Деветак
45
Анте Майсторович
19′
6
Степан Раделич
26
Тиагу Данташ
19
Самуэле Виньято
83′
23
Юстас Ласицкас
14
Амер Гояк
74′
17
Лука Менало
8
Деян Петрович
45+1′
83′
4
Нико Янкович
18
Дэниэл Аду-Аджей
61′
77
Анте Матей Юрич
10
Тони Фрук
83′
20
Мервейл Ндокайт
Целе
1
Жан-Люк Лебан
6
Артемиюс Тутышкинас
76′
20
Никита Иосифов
10
Даниел Штурм
9
Франко Ковачевич
44
Лукаш Бейгер
2
Хуанхо Ньето
40′
3
Дамьян Вуклишевич
73′
7
Флорян Евшенак
13
Папа Даниэль
73′
11
Милет Авдюли
8
Марио Квешич
88′
15
Давид Кастро
16
Ивица Видович
88′
17
Андрей Котник
Статистика
Риека
Целе
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
21
8
Удары в створ
10
3
Угловые
5
2
Фолы
14
11
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти