«Целе» с Иосифовым в составе потерпел крупное поражение в Лиге конференций

По голу в ворота гостей забили Дэниел Аду-Аджей, Деян Петрович и Тони Фрук. На 76-й минуте при счете 0:2 словенцы остались в меньшинстве — красную карточку увидел перед собой защитник Артемиюс Тутишкинас.