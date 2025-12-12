«Лион» возглавил таблицу Лиги Европы после 6-го тура

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей по голу забили Афонсу Морейра и Павел Шульц.
Благодаря этой победе «Лион» возглавил общую таблицу Лиги Европы с 15 очками и разнице голов 13:3. Единственное поражение в текущем сезоне «Лион» потерпел от «Бетиса» (0:2) в начале ноября.
Для «Гоу Эхед Иглс» это поражение стало третьим подряд, клуб идет 27-м в таблице.
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
11.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Люмьер
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Мелвин Бул
Голы
Лион
Афонсу Морейра
3′
Павел Шульц
11′
Гоу Эхед Иглз
Милан Смит
6′
Составы команд
Лион
40
Реми Дешам
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
3
Николас Тальяфико
23
Тайлер Мортон
10
Павел Шульц
22
Клинтон Мата
33′
19
Мусса Ниакате
8
Корентен Толиссо
90′
7
Адам Карабец
44
Халис Мера
76′
39
Матис де Карвальо
20
Мартин Сатриано
86′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
17
Афонсу Морейра
90′
32
Алехандро Гомес Родригес
Гоу Эхед Иглз
22
Яри Де Буссер
2
Матс Дейл
5
Дин Джеймс
17
Матис Сурей
9
Милан Смит
4
Йорис Крамер
21
Мелле Меуленстен
90′
29
Аске Адельгор
60′
7
Якоб Бреум
24
Кензо Гаудмейн
60′
16
Виктор Эдвардсен
25
Джованни ван Звам
80′
27
Финн Стоккерс
86′
8
Эверт Линхорст
69′
6
Келвин Твигт
Статистика
Лион
Гоу Эхед Иглз
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
6
3
Угловые
7
1
Фолы
6
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Юджин Джая
(Албания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти