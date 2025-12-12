«Лион» возглавил таблицу Лиги Европы после 6-го тура

Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Фенербахче
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
4
:
Фейеноорд
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
0
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Сигма
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
3
:
Целе
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2

«Лион» возглавил таблицу Лиги Европы после 6-го тура

«Лион» выиграл у «Гоу Эхед Иглс» в матче 6-го тура Лиги Европы.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей по голу забили Афонсу Морейра и Павел Шульц.

Благодаря этой победе «Лион» возглавил общую таблицу Лиги Европы с 15 очками и разнице голов 13:3. Единственное поражение в текущем сезоне «Лион» потерпел от «Бетиса» (0:2) в начале ноября.

Для «Гоу Эхед Иглс» это поражение стало третьим подряд, клуб идет 27-м в таблице.

Лион
2:1
Первый тайм: 2:1
Гоу Эхед Иглз
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
11.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Люмьер
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Мелвин Бул
Голы
Лион
Афонсу Морейра
3′
Павел Шульц
11′
Гоу Эхед Иглз
Милан Смит
6′
Составы команд
Лион
40
Реми Дешам
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
3
Николас Тальяфико
23
Тайлер Мортон
10
Павел Шульц
22
Клинтон Мата
33′
19
Мусса Ниакате
8
Корентен Толиссо
90′
7
Адам Карабец
44
Халис Мера
76′
39
Матис де Карвальо
20
Мартин Сатриано
86′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
17
Афонсу Морейра
90′
32
Алехандро Гомес Родригес
Гоу Эхед Иглз
22
Яри Де Буссер
2
Матс Дейл
5
Дин Джеймс
17
Матис Сурей
9
Милан Смит
4
Йорис Крамер
21
Мелле Меуленстен
90′
29
Аске Адельгор
60′
7
Якоб Бреум
24
Кензо Гаудмейн
60′
16
Виктор Эдвардсен
25
Джованни ван Звам
80′
27
Финн Стоккерс
86′
8
Эверт Линхорст
69′
6
Келвин Твигт
Статистика
Лион
Гоу Эхед Иглз
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
6
3
Угловые
7
1
Фолы
6
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Юджин Джая
(Албания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти