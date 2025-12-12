«Рома» разгромила «Селтик» в Глазго

У римлян дубль оформил Эван Фергюсон, автогол на счету Лиама Скейлза. У хозяев пенальти не реализовал Арне Энгельс.
«Рома» набрала 12 очков и поднялась на 10-е место в таблице. «Селтик» с 7 очками — на 24-й строчке.
В параллельном матче «Фрайбург» дома победил «Зальцбург» — 1:0. Хозяева с 37-й минуты играли вдесятером после удаления форварда австрийской команды Петара Раткова. На 50-й минуте автогол забил Сумаила Диабате.
ФКСБ вырвал победу над «Фейеноордом» — 4:3. Две голевые передачи у гостей сделал Лусиано Валенте. Хозяева забили два гола в концовке матча — отличились Мамаду Тиам и Флорин Тэнасе.
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
11.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Селтик Парк
Главные тренеры
Вильфрид Нанси
Джанпьеро Гасперини
Голы
Рома
Лайам Скейлс
6′
Эван Фергюсон
(Зеки Челик)
36′
Эван Фергюсон
(Матиас Соуле)
45+1′
Нереализованные пенальти
Селтик
Арне Энгельс
45+5′
Составы команд
Селтик
1
Каспер Шмейхель
6
Остон Трасти
5
Лайам Скейлс
23
Себастьян Тунекти
42
Каллум Макгрегор
27
Арне Энгельс
63
Киран Тирни
46′
51
Колби Донован
13
Хьюн Джун Ян
62′
56
Энтони Ралстон
38
Дайдзэн Маэда
46′
28
Паулу Бернарду
41
Рео Хатате
77′
10
Мишель-Анж Баликвиша
8
Беньямин Нюгрен
46′
17
Келечи Ихеаначо
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
5
Эван Н`Дика
78′
19
Зеки Челик
2
Девайн Ренч
8
Нейл Эль-Айнауи
22
Марио Эрмосо
45+4′
80′
24
Ян Циолковски
88′
61
Никколо Пизилли
85′
3
Анхелиньо
18
Матиас Соуле
45+4′
69′
7
Лоренцо Пеллегрини
11
Эван Фергюсон
69′
21
Пауло Дибала
92
Стефан Эль-Шаарави
45+4′
69′
31
Леон Бэйли
Статистика
Селтик
Рома
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
9
12
Удары в створ
2
5
Угловые
4
4
Фолы
10
9
Офсайды
3
8
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти