«Рома» разгромила «Селтик» в Глазго

Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Фенербахче
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
4
:
Фейеноорд
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Абердин
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
0
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Сигма
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
3
:
Целе
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Спарта П
2
П1
X
П2

«Рома» разгромила «Селтик» в Глазго

«Рома» одержала крупную победу над «Селтиком» в выездном матче шестого тура общего этапа Лиги Европы — 3:0.

Источник: Reuters

У римлян дубль оформил Эван Фергюсон, автогол на счету Лиама Скейлза. У хозяев пенальти не реализовал Арне Энгельс.

«Рома» набрала 12 очков и поднялась на 10-е место в таблице. «Селтик» с 7 очками — на 24-й строчке.

В параллельном матче «Фрайбург» дома победил «Зальцбург» — 1:0. Хозяева с 37-й минуты играли вдесятером после удаления форварда австрийской команды Петара Раткова. На 50-й минуте автогол забил Сумаила Диабате.

ФКСБ вырвал победу над «Фейеноордом» — 4:3. Две голевые передачи у гостей сделал Лусиано Валенте. Хозяева забили два гола в концовке матча — отличились Мамаду Тиам и Флорин Тэнасе.

Селтик
0:3
Первый тайм: 0:3
Рома
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
11.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Селтик Парк
Главные тренеры
Вильфрид Нанси
Джанпьеро Гасперини
Голы
Рома
Лайам Скейлс
6′
Эван Фергюсон
(Зеки Челик)
36′
Эван Фергюсон
(Матиас Соуле)
45+1′
Нереализованные пенальти
Селтик
Арне Энгельс
45+5′
Составы команд
Селтик
1
Каспер Шмейхель
6
Остон Трасти
5
Лайам Скейлс
23
Себастьян Тунекти
42
Каллум Макгрегор
27
Арне Энгельс
63
Киран Тирни
46′
51
Колби Донован
13
Хьюн Джун Ян
62′
56
Энтони Ралстон
38
Дайдзэн Маэда
46′
28
Паулу Бернарду
41
Рео Хатате
77′
10
Мишель-Анж Баликвиша
8
Беньямин Нюгрен
46′
17
Келечи Ихеаначо
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
5
Эван Н`Дика
78′
19
Зеки Челик
2
Девайн Ренч
8
Нейл Эль-Айнауи
22
Марио Эрмосо
45+4′
80′
24
Ян Циолковски
88′
61
Никколо Пизилли
85′
3
Анхелиньо
18
Матиас Соуле
45+4′
69′
7
Лоренцо Пеллегрини
11
Эван Фергюсон
69′
21
Пауло Дибала
92
Стефан Эль-Шаарави
45+4′
69′
31
Леон Бэйли
Статистика
Селтик
Рома
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
9
12
Удары в створ
2
5
Угловые
4
4
Фолы
10
9
Офсайды
3
8
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти