«Арсенал» первым вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов

Команда одержала семь побед в семи матчах общего этапа.

Источник: Reuters

РИМ, 21 января. /ТАСС/. Английский «Арсенал» со счетом 3:1 обыграл итальянский «Интер» в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и первым гарантировал себе выход в ⅛ финала турнира. Встреча прошла в Милане.

Двумя забитыми мячами в составе победителей отметился Габриэл Жезус (10-я, 31-я минуты), еще один гол на счету Виктора Дьёкереша (84). У проигравших отличился Петар Сучич (18).

«Арсенал» одержал победы во всех семи матчах общего этапа. Команда из Лондона набрала 21 очко и гарантировала себе участие в ⅛ финала Лиги чемпионов.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Интер
1:3
Первый тайм: 1:2
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
20.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Микель Артета
Голы
Интер
Петар Сучич
18′
Арсенал
Габриэл Жезус
10′
Габриэл Жезус
31′
Виктор Дьекереш
84′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
72′
15
Франческо Ачерби
82′
32
Федерико Димарко
8
Петар Сучич
9
Маркус Тюрам
11
Луис Энрике
82′
17
Анди Диуф
7
Петр Зелиньски
82′
14
Анж-Йоан Бонни
23
Николо Барелла
63′
16
Давиде Фраттези
10
Лаутаро Мартинес
63′
94
Франческо Эспозито
Арсенал
1
Давид Райя
49
Майлс Льюис-Скелли
23
Микель Мерино
72′
36
Мартин Субименди
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
12
Юррьен Тимбер
64′
4
Бен Уайт
10
Эберечи Эзе
64′
41
Деклан Райс
90+2′
9
Габриэл Жезус
75′
6
Габриэл Магальяйнс
19
Леандро Троссар
79′
11
Габриел Мартинелли
3
Кристиан Москера
75′
14
Виктор Дьекереш
Статистика
Интер
Арсенал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
18
17
Удары в створ
4
6
Угловые
4
7
Фолы
8
17
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти