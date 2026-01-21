«Арсенал» первым вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов

РИМ, 21 января. /ТАСС/. Английский «Арсенал» со счетом 3:1 обыграл итальянский «Интер» в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и первым гарантировал себе выход в ⅛ финала турнира. Встреча прошла в Милане.
Двумя забитыми мячами в составе победителей отметился Габриэл Жезус (10-я, 31-я минуты), еще один гол на счету Виктора Дьёкереша (84). У проигравших отличился Петар Сучич (18).
«Арсенал» одержал победы во всех семи матчах общего этапа. Команда из Лондона набрала 21 очко и гарантировала себе участие в ⅛ финала Лиги чемпионов.
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.
