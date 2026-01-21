Ричмонд
Прагматики? Не в этот раз. «Интер» с «Арсеналом» забыли про ярлыки и устроили рубку

«Канонирам» вновь помогло их супероружие.

Источник: Reuters

«Интер» с «Арсеналом» в последнее время обвиняют в закрытом и прагматичном футболе от обороны, но их очная встреча не могла не привлечь внимание. Как-никак прошлогодний финалист Лиги чемпионов против лидера таблицы нынешнего розыгрыша. Плюс ко всему — оба клуба лидируют в своих национальных первенствах.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 7-й тур, 20.01.2026, 23:00
Интер
1
Арсенал
3

«Нерадзурри» требовалась реабилитация за два предыдущих матча в ЛЧ — команда точно не провалила по игре встречи с «Атлетико» и «Ливерпулем», но в обоих случаях уступила. Кристиан Киву старается сохранить наследие Симоне Индзаги, потому на месте и схема 3−5−2, и контратакующие настройки. Правда, состав «Интера» постепенно омолаживается. Из игроков за 30 в основе вышли только Зоммер, Ачерби, Зелиньски и Аканджи. И то совсем уж возрастными можно считать только первых двух.

Артета же имеет возможность почти без потери качества тасовать своих футболистов. Микель рискнул, оставив на скамейке и Райса с Эдегором, и Дьекереша с Габриэлом. А в центре атаки вышел Габи Жезус, который оправился от очередной травмы и в последнее время набрал неплохую форму.

Символично, что именно бразилец первым зажег свою фамилию на табло. «Арсенал» сразу забрал мяч себе и за 40 секунд со стартового свистка нанес два удара по воротам. А Жезус подкараулил свой момент на исходе 10-й минуты — переправил мяч в сетку после неудачного выстрела Тимбера.

Источник: Reuters

Но вскоре «Интер» показал, что предложит взамен: жестокая борьба в центре поля, зацепы Лаутаро с Тюрамом и молниеносные выпады со своей половины поля. Один из таких преобразовал в гол молодой хорват Петар Сучич, блестяще подстроившийся на мяч и выстреливший из-за пределов штрафной. Это всего второй пропущенный гол «Арсенала» в этом розыгрыше ЛЧ.

Источник: Reuters

Дальше пошла интенсивная рубка в центре поля. Обе команды страстно летели в каждый стык, но мелкие фолы не сказывались на динамике игры. И кто теперь скажет, что эти клубы «катают вату»? Особенно пахал Мартинес, выгрызавший один за другим мячи в центре поля и разгонявший атаки. «Арсенал» же отвечал комбинациями и… естественно, стандартами.

Один из них завершился уже привычным голом с углового. Футболисты «Арсенала» заблокировали защитников «Интера» во вратарской, изолировав на дальней штанге малыша Троссара. Бельгиец сделал скидку, и Жезус с метра вколотил мяч в пустые ворота. Как же они это исполняют!

Источник: Reuters

В концовке первого тайма прессовал уже «Интер». Футболисты в черно-синем провели несколько очень перспективных атак на скорости, но Тюраму, Димарко и Энрике не хватило точности в завершении. Бой двух абсолютно равных команд по классу, которые не боятся играть от себя — вот за это мы любим Лигу чемпионов.

Во втором тайме «Арсенал» предсказуемо попробовал успокоить темп. Взял мяч под контроль и стал растягивать оборону «Интера». Несколько раз получилось — сперва Эзе пробил со средней дистанции, а затем Сака нашел в штрафной Троссара, но удару Леандро не хватило точности. Хозяева начали постепенно выдыхаться.

Киву отследил это и внес корректировки, выпустив в центр поля динамичного Фраттези, а в атаку — гигантского таланта Пио Эспозито. Гигантского и в прямом смысле слова — широкоплечий 191-сантиметровый форвард тут же начал кошмарить Москеру. Несколько раз выиграл силовую борьбу и дважды пробил по воротам, было очень близко. К 70-й минуте счет по ударам составлял 13−13, и это отражало характер игры, обоюдоострой и равной.

«Интер» пытался выжать из себя последнее, но выход Райса и Габриэла забетонировал лондонскую оборону. А вышедшие следом с лавки Мартинелли с Дьекерешем расчертили образцовую контратаку. Мартинелли подобрал мяч после углового соперника и выпилил шедевральный пас «шведой» на ход шведу. Тот оттеснил Сучича, отыгрался с Сака и закрутил в верхний угол. Зоммер чуть не спас, но слишком уж классным получился удар.

Источник: Reuters

«Интер» не сдался, Фраттези вполне мог сокращать разницу в счете в добавленное время, но было уже поздно. 1:3, «Арсенал» продолжает идти без потерь в этой ЛЧ — кто может его остановить? Ну, а «Интер» после очень резвого старта серьезно затормозил и рискует уже в этом туре вылететь из топ-8. Впереди — не менее сложное испытание, выезд в Дортмунд к «Боруссии».

Автор: Марк Бессонов

Интер
1:3
Первый тайм: 1:2
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
20.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Микель Артета
Голы
Интер
Петар Сучич
18′
Арсенал
Габриэл Жезус
(Юррьен Тимбер)
10′
Габриэл Жезус
31′
Виктор Дьекереш
(Букайо Сака)
84′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
72′
15
Франческо Ачерби
82′
32
Федерико Димарко
8
Петар Сучич
9
Маркус Тюрам
11
Луис Энрике
82′
17
Анди Диуф
7
Петр Зелиньски
82′
14
Анж-Йоан Бонни
23
Николо Барелла
63′
16
Давиде Фраттези
10
Лаутаро Мартинес
63′
94
Франческо Эспозито
Арсенал
1
Давид Райя
49
Майлс Льюис-Скелли
23
Микель Мерино
72′
36
Мартин Субименди
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
12
Юррьен Тимбер
64′
4
Бен Уайт
10
Эберечи Эзе
64′
41
Деклан Райс
90+2′
9
Габриэл Жезус
75′
6
Габриэл Магальяйнс
19
Леандро Троссар
79′
11
Габриел Мартинелли
3
Кристиан Москера
75′
14
Виктор Дьекереш
Статистика
Интер
Арсенал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
16
Удары в створ
4
5
Угловые
4
7
Фолы
9
17
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти