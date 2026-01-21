Прагматики? Не в этот раз. «Интер» с «Арсеналом» забыли про ярлыки и устроили рубку

«Интер» не сдался, Фраттези вполне мог сокращать разницу в счете в добавленное время, но было уже поздно. 1:3, «Арсенал» продолжает идти без потерь в этой ЛЧ — кто может его остановить? Ну, а «Интер» после очень резвого старта серьезно затормозил и рискует уже в этом туре вылететь из топ-8. Впереди — не менее сложное испытание, выезд в Дортмунд к «Боруссии».