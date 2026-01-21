«Брюгге» на пять часов позже улетел из Астаны после игры с «Кайратом»

Футболисты бельгийского «Брюгге» более 13 часов возвращались домой после матча с казахстанским «Кайратом» в Астане из-за проблем с самолетом, сообщает Het Laatste Nieuws.
У самолета замерзли двигатели, из-за чего он вылетел уже утром, с задержкой в 5,5 часов. Перелет занял еще восемь часов.
«Брюгге» 20 января разгромил «Кайрат» в Астане со счетом 4:1.
«Кайрат» проводит первый сезон в Лиге чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф — у него последнее место в таблице после семи туров. Заключительный матч общего этапа команда проведет 28 января на выезде с лондонским «Арсеналом».
У «Брюгге» 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти