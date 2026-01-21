В Астане задержали бельгийцев, находившихся на матче ЛЧ в купальниках

АСТАНА, 21 января. /ТАСС/. Полицейские задержали и составили протоколы в отношении троих болельщиков из Бельгии, которые находились на трибунах во время матча Лиги чемпионов в Астане между бельгийским «Брюгге» и казахстанским «Кайратом» в купальниках, напоминающих одежду персонажа из комедии «Борат». Об этом сообщили в департаменте полиции столицы Казахстана.
«20 января в ходе проведения футбольного матча на стадионе трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции трое иностранных болельщиков. По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения, а также совершения мелкого хулиганства возбуждено административное производство, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Нарушители помещены в комнату временного задержания», — сообщили в департаменте полиции Астаны, комментарий которого опубликовал новостной портал TengriSport.
В социальных сетях посетители матча опубликовали видео, на котором видно, как мужчины стоят на трибуне в купальниках среди других болельщиков. При этом в Астане накануне вечером мороз достигал 16 градусов ниже нуля, остальные посетители матча находились на трибунах в зимней одежде. Портал отмечает, что задержанные таким образом хотели «подшутить над казахстанцами при помощи костюмов известного персонажа» — по сюжету комедии персонаж Борат в исполнении британского актера Саши Барона Коэна является журналистом из Казахстана.
За появление в общественном месте в нетрезвом состоянии задержанным грозит штраф до $40, за мелкое хулиганство — такой же штраф, общественные работы на срок до 60 часов либо арест на срок до 15 суток.
Встреча между «Брюгге» и «Кайратом» прошла 20 января и завершилась победой бельгийского клуба со счетом 4:1. Казахстанская команда базируется в Алма-Ате, однако домашние игры общего этапа Лиги чемпионов проводила в Астане. «Кайрат» впервые участвует в Лиге чемпионов, однако уже лишился шансов на выход в плей-офф. 28 января казахстанский клуб сыграет с английским «Арсеналом» на выезде.
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти