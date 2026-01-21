Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.13
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.82
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.76
П2
5.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.25
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.84
П2
5.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.95
П2
1.98
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.97
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.25
X
6.39
П2
1.42

В Астане задержали бельгийцев, находившихся на матче ЛЧ в купальниках

Во вторник «Кайрат» проиграл «Брюгге» со счетом 1:4.

Источник: Reuters

АСТАНА, 21 января. /ТАСС/. Полицейские задержали и составили протоколы в отношении троих болельщиков из Бельгии, которые находились на трибунах во время матча Лиги чемпионов в Астане между бельгийским «Брюгге» и казахстанским «Кайратом» в купальниках, напоминающих одежду персонажа из комедии «Борат». Об этом сообщили в департаменте полиции столицы Казахстана.

«20 января в ходе проведения футбольного матча на стадионе трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Сотрудниками полиции задержаны и доставлены в отдел полиции трое иностранных болельщиков. По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения, а также совершения мелкого хулиганства возбуждено административное производство, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Нарушители помещены в комнату временного задержания», — сообщили в департаменте полиции Астаны, комментарий которого опубликовал новостной портал TengriSport.

В социальных сетях посетители матча опубликовали видео, на котором видно, как мужчины стоят на трибуне в купальниках среди других болельщиков. При этом в Астане накануне вечером мороз достигал 16 градусов ниже нуля, остальные посетители матча находились на трибунах в зимней одежде. Портал отмечает, что задержанные таким образом хотели «подшутить над казахстанцами при помощи костюмов известного персонажа» — по сюжету комедии персонаж Борат в исполнении британского актера Саши Барона Коэна является журналистом из Казахстана.

За появление в общественном месте в нетрезвом состоянии задержанным грозит штраф до $40, за мелкое хулиганство — такой же штраф, общественные работы на срок до 60 часов либо арест на срок до 15 суток.

Встреча между «Брюгге» и «Кайратом» прошла 20 января и завершилась победой бельгийского клуба со счетом 4:1. Казахстанская команда базируется в Алма-Ате, однако домашние игры общего этапа Лиги чемпионов проводила в Астане. «Кайрат» впервые участвует в Лиге чемпионов, однако уже лишился шансов на выход в плей-офф. 28 января казахстанский клуб сыграет с английским «Арсеналом» на выезде.

Кайрат
1:4
Первый тайм: 0:2
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
20.01.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Астана Арена
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Голы
Кайрат
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Брюгге
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
Составы команд
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
Брюгге
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Статистика
Кайрат
Брюгге
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
6
16
Удары в створ
2
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
3
Фолы
9
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти