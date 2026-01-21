В Астане задержали бельгийцев, находившихся на матче ЛЧ в купальниках

В социальных сетях посетители матча опубликовали видео, на котором видно, как мужчины стоят на трибуне в купальниках среди других болельщиков. При этом в Астане накануне вечером мороз достигал 16 градусов ниже нуля, остальные посетители матча находились на трибунах в зимней одежде. Портал отмечает, что задержанные таким образом хотели «подшутить над казахстанцами при помощи костюмов известного персонажа» — по сюжету комедии персонаж Борат в исполнении британского актера Саши Барона Коэна является журналистом из Казахстана.