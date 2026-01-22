Фанатам «Брюгге» дали 5 суток ареста за костюмы в стиле «Бората» в Астане

Три болельщика бельгийского «Брюгге», появившиеся на матче с «Кайратом» в Астане в купальниках в стиле комедии «Борат» (манкини), получили по пять суток ареста, сообщает Vesti.kz.
Матч общего этапа Лиги чемпионов прошел 20 января и завершился разгромом «Кайрата» со счетом 1:4. После игры в департаменте полиции Астаны сообщили, что «трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок». Их задержали за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.
«Люди привлечены к административной ответственности. Есть решение суда об их административном аресте на пять суток», — заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов.
В суде сообщили Tengrinews, что болельщики на заседании признали свою вину, объяснив такое поведение эмоциями.
Всего на матч в Астану отправилось около 500 фанатов «Брюгге».
В МИД Бельгии сообщили, что следят за ситуацией, пишет Reuters.
«Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан» — черная комедия 2006 года с Сашей Бароном Коэном. Он сыграл вымышленного казахстанского журналиста, приехавшего в США. В одном из эпизодов Коэн появляется в мужском ярко-зеленом слинг-купальнике (манкини) с лямками на плечах — этот образ быстро стал мемом. Фильм был запрещен в прокате в Казахстане, позднее отношение к нему смягчилось из-за положительного влияния на турпоток.
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти