Фанатам «Брюгге» дали 5 суток ареста за костюмы в стиле «Бората» в Астане

«Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан» — черная комедия 2006 года с Сашей Бароном Коэном. Он сыграл вымышленного казахстанского журналиста, приехавшего в США. В одном из эпизодов Коэн появляется в мужском ярко-зеленом слинг-купальнике (манкини) с лямками на плечах — этот образ быстро стал мемом. Фильм был запрещен в прокате в Казахстане, позднее отношение к нему смягчилось из-за положительного влияния на турпоток.