Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рома
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
4.79
П2
21.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.05
П2
19.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
1
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.02
П2
7.60
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Динамо З
2
:
ФКСБ
1
Все коэффициенты
П1
1.25
X
4.60
П2
19.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.44
П2
29.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
41.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.12
П2
23.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зальцбург
3
:
Базель
1
Все коэффициенты
П1
1.01
X
16.00
П2
57.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Утрехт
0
:
Генк
0
Все коэффициенты
П1
3.84
X
2.90
П2
2.30
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

Фанатам «Брюгге» дали 5 суток ареста за костюмы в стиле «Бората» в Астане

Трем фанатам дали административный арест за появление на матче Лиги чемпионов «Кайрат» — «Брюгге» в купальниках, напоминающих костюм героя комедии «Борат». В Казахстане это сочли неуважением к окружающим и мелким хулиганством.

Источник: Getty Images

Три болельщика бельгийского «Брюгге», появившиеся на матче с «Кайратом» в Астане в купальниках в стиле комедии «Борат» (манкини), получили по пять суток ареста, сообщает Vesti.kz.

Матч общего этапа Лиги чемпионов прошел 20 января и завершился разгромом «Кайрата» со счетом 1:4. После игры в департаменте полиции Астаны сообщили, что «трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок». Их задержали за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Люди привлечены к административной ответственности. Есть решение суда об их административном аресте на пять суток», — заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов.

В суде сообщили Tengrinews, что болельщики на заседании признали свою вину, объяснив такое поведение эмоциями.

Всего на матч в Астану отправилось около 500 фанатов «Брюгге».

В МИД Бельгии сообщили, что следят за ситуацией, пишет Reuters.

«Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан» — черная комедия 2006 года с Сашей Бароном Коэном. Он сыграл вымышленного казахстанского журналиста, приехавшего в США. В одном из эпизодов Коэн появляется в мужском ярко-зеленом слинг-купальнике (манкини) с лямками на плечах — этот образ быстро стал мемом. Фильм был запрещен в прокате в Казахстане, позднее отношение к нему смягчилось из-за положительного влияния на турпоток.

Кайрат
1:4
Первый тайм: 0:2
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
20.01.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Астана Арена
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Иван Леко
Голы
Кайрат
Адилет Садыбеков
(Александр Мрынский)
90+2′
Брюгге
Александр Станкович
32′
Ханс Ванакен
(Хоакин Сейс)
38′
Ромео Верман
74′
Брэндон Мехеле
(Ханс Ванакен)
84′
Составы команд
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
55
Валерий Громыко
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
80′
20
Еркин Тапалов
79′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
75′
99
Рикардиньо
26
Эдмилсон
76′
6
Адилет Садыбеков
90+3′
18
Дан Глейзер
76′
79
Мансур Биркурманов
4
Дамир Касабулат
79′
42
Мухамедали Абиш
Брюгге
29
Нордин Яккерс
44
Брэндон Мехеле
4
Хоэль Ордоньес
25
Александр Станкович
20
Ханс Ванакен
67
Мамаду Дьякон
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
9
Карлуш Боржеш
78′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
78′
7
Николо Тресольди
17
Ромео Верман
78′
84
Шандре Кэмпбелл
10
Хуго Ветлесен
64′
11
Сиссе Сандра
Статистика
Кайрат
Брюгге
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
6
16
Удары в створ
2
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
3
Фолы
9
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти