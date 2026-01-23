«Лион» и «Астон Вилла» вышли в ⅛ финала Лиги Европы

ТАСС, 23 января. Французский «Лион» и английская «Астон Вилла» гарантировали себе выход в ⅛ финала футбольной Лиги Европы за тур до окончания общего этапа.
Команды набрали по 18 очков. «Лион» возглавляет турнирную таблицу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Заключительный тур общего этапа Лиги Европы пройдет 29 января.
Шесть команд уже потеряли шансы на выход в плей-офф. Это австрийский «Штурм», шотландский «Рейнджерс», французская «Ницца», нидерландский «Утрехт», шведский «Мальмё» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива.
В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.