«Лион» и «Астон Вилла» вышли в ⅛ финала Лиги Европы

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.