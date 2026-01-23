Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

«Лион» и «Астон Вилла» вышли в ⅛ финала Лиги Европы

Заключительный тур общего этапа пройдет 29 января.

Источник: UEFA

ТАСС, 23 января. Французский «Лион» и английская «Астон Вилла» гарантировали себе выход в ⅛ финала футбольной Лиги Европы за тур до окончания общего этапа.

Команды набрали по 18 очков. «Лион» возглавляет турнирную таблицу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Заключительный тур общего этапа Лиги Европы пройдет 29 января.

Шесть команд уже потеряли шансы на выход в плей-офф. Это австрийский «Штурм», шотландский «Рейнджерс», французская «Ницца», нидерландский «Утрехт», шведский «Мальмё» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.