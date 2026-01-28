УЕФА отклонил просьбу ПАОКа о переносе матча ЛЕ из-за гибели фанатов в ДТП

Авария произошла во вторник на автомагистрали в районе города Тимишоара в Румынии. Минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.