УЕФА отклонил просьбу ПАОКа о переносе матча ЛЕ из-за гибели фанатов в ДТП

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.06
X
20.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.40
П2
2.58
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.41
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.11
X
12.25
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.26
П2
1.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.74
П2
2.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.69
П2
2.36
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
5.03
X
4.25
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.50
П2
26.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.23
X
8.00
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.52
X
3.84
П2
1.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.63
П2
2.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Пафос
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.34
П2
5.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
5.05
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Аталанта
П1
X
П2

УЕФА отклонил просьбу ПАОКа о переносе матча ЛЕ из-за гибели фанатов в ДТП

УЕФА отклонил просьбу ПАОКа о переносе матча с «Лионом» из-за гибели фанатов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил просьбу ПАОКа о переносе матча Лиги Европы против французского «Лиона» из-за гибели болельщиков греческого клуба в ДТП в Румынии, сообщает Hellas Football в соцсети X.

Авария произошла во вторник на автомагистрали в районе города Тимишоара в Румынии. Минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.

Фанаты ПАОКа направлялись во Францию на матч восьмого тура общего этапа Лиги Европы, который состоится в четверг и начнется в 23:00 мск. Ранее «Лион» заявил, что почтит память погибших в ДТП болельщиков во время встречи.

Во вторник УЕФА принес соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа.

Футбол. Лига Европы
29.01
Лион
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.68
П2
3.57