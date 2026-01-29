«Юнион» обыграла «Аталанту», но не вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Игра прошла в Бельгии на стадионе «Лотто-Парк».
Единственный гол на 70-й минуте забил нападающий Анан Халаили.
«Юнион» набрал 9 очков и поднялся на 28-е место в турнирной таблице, но не вышел в плей-офф из-за разницы голов. «Аталанта» опустилась на 15-ю строчку и вышла в стыковой раунд.
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lotto Park
Главные тренеры
Давид Юбер
Раффаэле Палладино
Голы
Юнион
Анан Халаили
70′
Составы команд
Юнион
37
Кьелл Схерпен
5
Кевин Макаллистер
26
Росс Сайкс
77′
16
Кристиан Берджесс
10′
27
Луи Патрис
25
Анан Халаили
6
Камиль ван де Перре
77
Гильерме Смит
85′
22
Уссейну Ньянг
8
Адем Зорган
57′
17
Роб Схофс
30
Рауль Флоруч
57′
7
Мохаммед Фусейни
10
Ануар Аит Эль-Хадж
90′
48
Федде Лейсен
Аталанта
57
Марко Спортьелло
69
Хонест Аханор
69′
4
Исак Хин
77
Давиде Дзаппакоста
47
Лоренцо Бернаскони
13
Эдерсон
3
Одилон Коссуну
74′
8
Марио Пашалич
90
Никола Крстович
61′
9
Джанлука Скамакка
90+3′
6
Юнус Муса
52′
15
Мартен де Рон
10
Лазар Самарджич
28′
52′
17
Шарль Де Кетеларе
11
Адемола Лукман
51′
7
Камалдин Сулемана
Статистика
Юнион
Аталанта
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
13
Удары в створ
4
2
Угловые
0
6
Фолы
10
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
