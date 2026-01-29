Гол украинского вратаря вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов

Гол вратаря стал решающим. «Бенфика» набрала девять очков и заработала разницу мячей «-2». Это позволило ей обойти конкурентов с таким же количеством очков, но с худшей разницей и попасть на последнее, 24-е место, дающее право сыграть в плей-офф.