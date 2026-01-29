Гол украинского вратаря вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов

Вратарь пошел в чужую штрафную на подачу со стандарта на последних секундах матча и замкнул головой фланговый навес. Трубин установил окончательный счет в матче — 4:2 в пользу «Бенфики».
Гол вратаря стал решающим. «Бенфика» набрала девять очков и заработала разницу мячей «-2». Это позволило ей обойти конкурентов с таким же количеством очков, но с худшей разницей и попасть на последнее, 24-е место, дающее право сыграть в плей-офф.
Ранее сообщалось о том, что стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Восемь лучших команд напрямую попали в ⅛ финала. Еще 16 клубов поборются за путевку в эту стадию в дополнительном раунде.
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
36′
Вангелис Павлидис
45+5′
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
54′
Анатолий Трубин
(Фредрик Эурснес)
90+8′
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
30′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
58′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
85′
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
11′
8
Фредрик Эурснес
25
Джанлука Престианни
87′
84
Жоау Регу
21
Андреас Шельдеруп
90′
4
Антониу Силва
10
Георгий Судаков
83′
5
Энцо Барренечеа
14
Вангелис Павлидис
90′
9
Франьо Иванович
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
45′
90+2′
18
Альваро Каррерас
67′
79′
4
Давид Алаба
15
Арда Гюлер
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
3′
55′
6
Эдуардо Камавинга
30
Франко Мастантуоно
55′
11
Родригу
90+6′
90+7′
24
Дин Хейсен
62′
79′
28
Хорхе Сестеро
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти