Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Гол украинского вратаря вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов

Украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин забил мяч в домашней встрече заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

Вратарь пошел в чужую штрафную на подачу со стандарта на последних секундах матча и замкнул головой фланговый навес. Трубин установил окончательный счет в матче — 4:2 в пользу «Бенфики».

Гол вратаря стал решающим. «Бенфика» набрала девять очков и заработала разницу мячей «-2». Это позволило ей обойти конкурентов с таким же количеством очков, но с худшей разницей и попасть на последнее, 24-е место, дающее право сыграть в плей-офф.

Ранее сообщалось о том, что стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Восемь лучших команд напрямую попали в ⅛ финала. Еще 16 клубов поборются за путевку в эту стадию в дополнительном раунде.

Бенфика
4:2
Первый тайм: 2:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Да Луш
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Голы
Бенфика
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
36′
Вангелис Павлидис
45+5′
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
54′
Анатолий Трубин
(Фредрик Эурснес)
90+8′
Реал
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
30′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
58′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
85′
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
11′
8
Фредрик Эурснес
25
Джанлука Престианни
87′
84
Жоау Регу
21
Андреас Шельдеруп
90′
4
Антониу Силва
10
Георгий Судаков
83′
5
Энцо Барренечеа
14
Вангелис Павлидис
90′
9
Франьо Иванович
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
45′
90+2′
18
Альваро Каррерас
67′
79′
4
Давид Алаба
15
Арда Гюлер
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
3′
55′
6
Эдуардо Камавинга
30
Франко Мастантуоно
55′
11
Родригу
90+6′
90+7′
24
Дин Хейсен
62′
79′
28
Хорхе Сестеро
Статистика
Бенфика
Реал
Желтые карточки
2
7
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
12
6
Угловые
6
5
Фолы
11
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти