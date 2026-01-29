Интриги заключительного тура Лиги Европы

Основной этап европейских футбольных клубных турниров завершится 18 матчами восьмого тура Лиги Европы, все встречи начнутся в 23:00 мск. ТАСС собрал главные интриги заключительного тура общего этапа турнира.
Битва за лидерство
Напрямую в ⅛ финала попадут восемь лучших команд общего этапа. Досрочно это право себе гарантировали только «Лион» (18 очков) и «Астон Вилла» (18), которые уже не опустятся ниже восьмого места. В заключительном туре французский клуб дома сыграют с греческим ПАОКом, который еще может пробиться в топ-8, а английская команда встретится на своем поле с австрийским «Зальцбургом», находящимся за пределами зоны плей-офф.
В случае осечек «Астон Виллы» и «Лиона» первое место может занять немецкий «Фрайбург», идущий третьим. Команда сыграет с французским «Лиллем», который еще не гарантировал участие в плей-офф. Эти три команды также претендуют на то, чтобы установить рекорд очкам за основной этап в Лиге Европы, в прошлом сезоне наибольшее количество баллов было у итальянского «Лацио» и испанского «Атлетика» (по 19). При определенных раскаладах первое место могут занять и датский «Мидтьюлланн» (16 очков), португальская «Брага» (16), итальянская «Рома» (15), венгерский «Ференцварош» (15).
11 команд на пять путевок
Перед заключительным туром участие в плей-офф Лиги Европы гарантировали 19 команд. За оставшиеся пять путевок поборются 11 команд. Это хорватское «Динамо» из Загреба (20-е место, 10 очков), «Лилль» (9), норвежский «Бранн» (9), швейцарский «Янг Бойз» (9), шотландский «Селтик» (8), болгарский «Лудогорец» (7), нидерландский «Фейенорд» (6), швейцарский «Базель» (6), «Зальцбург» (6), румынская «Стяуа» (6) и нидерландский «Гоу Эхед Иглз» (6).
С участием этих команд в четверг пройдут следующие матчи: «Мидтьюлланн» (Дания) — «Динамо» (Загреб), «Лилль» — «Фрайбург», «Штурм» (Австрия) — «Бранн», «Штуттгарт» (Германия) — «Янг Бойз», «Селтик» — «Утрехт» (Нидерланды), «Лудогорец» — «Ницца» (Франция), «Бетис» (Испания) — «Фейеноорд», «Базель» — «Виктория» (Чехия), «Зальцбург» — «Астон Вилла», «Стяуа» — «Фенербахче» (Турция), «Гоу Эхед Иглз» — «Брага» (Португалия).
Участие россиян
В командах — участниках Лиги Европы также имеются представители России. За «Штурм» в матче с «Бранном» должен сыграть российский вратарь Даниил Худяков. Ранее в австрийском клубе сообщили ТАСС, что 22-летний голкипер является основным вратарем команды после восстановления от травмы. Он уже провел полный матч в прошлом туре против нидерландского «Фейенорда» (0:3).
Еще два россиянина — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов — могут сыграть за ПАОК в матче с «Лионом». Чалов потерял место в заявке, в последний раз он играл за греческую команду 10 января в матче Кубка Греции. Всего на его счету 1 результативная передача в 6 встречах основного этапа Лиги Европы. У Оздоева такая же статистика за ПАОК в европейском турнире.
Автор: Роман Шлуинский