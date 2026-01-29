Интриги заключительного тура Лиги Европы

В случае осечек «Астон Виллы» и «Лиона» первое место может занять немецкий «Фрайбург», идущий третьим. Команда сыграет с французским «Лиллем», который еще не гарантировал участие в плей-офф. Эти три команды также претендуют на то, чтобы установить рекорд очкам за основной этап в Лиге Европы, в прошлом сезоне наибольшее количество баллов было у итальянского «Лацио» и испанского «Атлетика» (по 19). При определенных раскаладах первое место могут занять и датский «Мидтьюлланн» (16 очков), португальская «Брага» (16), итальянская «Рома» (15), венгерский «Ференцварош» (15).