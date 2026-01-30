Ричмонд
ПАОК с Оздоевым проиграл «Лиону» в Лиге Европы

Нападающий греческой команды Федор Чалов остался в запасе.

Источник: Кадр из трансляции

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Греческий ПАОК в гостях со счетом 2:4 уступил французскому «Лиону» в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Лионе.

В составе победителей голы забили Реми Имбер (34-я минута), Халис Мера (55), Адам Карабец (88) и Алехандро Гомес (90+3). У ПАОКа отличились Йоргос Якумакис (21), Суалихо Мейте (67). На 41-й минуте полузащитник ПАОКа Иоаннис Константелиас получил вторую красную карточку и был удален с поля. На 83-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу. Также на 83-й минуте полузащитник «Лиона» Адам Карабец не забил 11-метровый удар.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+1-й минуте. Нападающий греческой команды Федор Чалов остался в запасе.

Перед матчем на стадионе была объявлена минута молчания в память о болельщиках ПАОКа, погибших в результате ДТП по пути на игру. 27 января телеканал Skai сообщил, что микроавтобус с 10 болельщиками команды из Салоников, следовавший из Греции через Румынию во Францию на встречу с «Лионом», столкнулся с грузовиком на автотрассе в Румынии, 7 болельщиков погибли, 3 получили ранения.

ПАОК по итогам общего этапа набрал 12 очков и занял 17-е место, команда сыграет в плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы. «Лион» с 21 очком занял 1-е место, команда напрямую вышла в ⅛ финала. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 12 марта, ответные игры пройдут 19 марта.

О формате турнира

В общем этапе Лиги Европы участвовали 36 клубов, команды провели по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в ⅛ финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.

Лига Европы проводится в новом формате с сезона-2024/25, победителем предыдущего розыгрыша турнира стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Лион
4:2
Первый тайм: 1:1
ПАОК
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 8-й тур
29.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Люмьер
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Рэзван Луческу
Голы
Лион
Реми Химберт
(Афонсу Морейра)
34′
Халис Мера
(Афонсу Морейра)
55′
Адам Карабец
(Адиль Хамдани)
88′
Алехандро Гомес Родригес
(Адам Карабец)
90+3′
ПАОК
Георгиос Якумакис
20′
Суалихо Мейте
(Андрия Живкович)
66′
Нереализованные пенальти
Лион
Адам Карабец
83′
Составы команд
Лион
40
Реми Дешам
22
Клинтон Мата
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
7
Адам Карабец
45
Реми Химберт
19
Мусса Ниакате
17
Афонсу Морейра
87′
38
Адиль Хамдани
39
Матис де Карвальо
87′
32
Алехандро Гомес Родригес
21
Рубен Клюйверт
69′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
44
Халис Мера
69′
46
Тиагу Гонсалвеш
23
Тайлер Мортон
45+1′
46′
6
Таннер Тессманн
ПАОК
99
Антонис Цифтис
3
Джонджо Кенни
21
Абдул Рахман Баба
14
Андрия Живкович
65
Иоаннис Константелиас
36′
41′
16
Томаш Кендзера
5
Яннис Михаилидис
8
Суалихо Мейте
11
Тайсон
84′
77
Кирил Десподов
7
Георгиос Якумакис
77′
87′
56
Анестис Миту
27
Магомед Оздоев
90′
2
Мади Камара
Статистика
Лион
ПАОК
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
8
3
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
3
2
Фолы
17
10
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти