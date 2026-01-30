ПАОК с Оздоевым проиграл «Лиону» в Лиге Европы

Перед матчем на стадионе была объявлена минута молчания в память о болельщиках ПАОКа, погибших в результате ДТП по пути на игру. 27 января телеканал Skai сообщил, что микроавтобус с 10 болельщиками команды из Салоников, следовавший из Греции через Румынию во Францию на встречу с «Лионом», столкнулся с грузовиком на автотрассе в Румынии, 7 болельщиков погибли, 3 получили ранения.