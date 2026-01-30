ПАОК с Оздоевым проиграл «Лиону» в Лиге Европы

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Греческий ПАОК в гостях со счетом 2:4 уступил французскому «Лиону» в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Лионе.
В составе победителей голы забили Реми Имбер (34-я минута), Халис Мера (55), Адам Карабец (88) и Алехандро Гомес (90+3). У ПАОКа отличились Йоргос Якумакис (21), Суалихо Мейте (67). На 41-й минуте полузащитник ПАОКа Иоаннис Константелиас получил вторую красную карточку и был удален с поля. На 83-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу. Также на 83-й минуте полузащитник «Лиона» Адам Карабец не забил 11-метровый удар.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+1-й минуте. Нападающий греческой команды Федор Чалов остался в запасе.
Перед матчем на стадионе была объявлена минута молчания в память о болельщиках ПАОКа, погибших в результате ДТП по пути на игру. 27 января телеканал Skai сообщил, что микроавтобус с 10 болельщиками команды из Салоников, следовавший из Греции через Румынию во Францию на встречу с «Лионом», столкнулся с грузовиком на автотрассе в Румынии, 7 болельщиков погибли, 3 получили ранения.
ПАОК по итогам общего этапа набрал 12 очков и занял 17-е место, команда сыграет в плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы. «Лион» с 21 очком занял 1-е место, команда напрямую вышла в ⅛ финала. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 12 марта, ответные игры пройдут 19 марта.
О формате турнира
В общем этапе Лиги Европы участвовали 36 клубов, команды провели по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в ⅛ финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.
Лига Европы проводится в новом формате с сезона-2024/25, победителем предыдущего розыгрыша турнира стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Паулу Фонсека
Рэзван Луческу
Реми Химберт
(Афонсу Морейра)
34′
Халис Мера
(Афонсу Морейра)
55′
Адам Карабец
(Адиль Хамдани)
88′
Алехандро Гомес Родригес
(Адам Карабец)
90+3′
Георгиос Якумакис
20′
Суалихо Мейте
(Андрия Живкович)
66′
Адам Карабец
83′
40
Реми Дешам
22
Клинтон Мата
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
7
Адам Карабец
45
Реми Химберт
19
Мусса Ниакате
17
Афонсу Морейра
87′
38
Адиль Хамдани
39
Матис де Карвальо
87′
32
Алехандро Гомес Родригес
21
Рубен Клюйверт
69′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
44
Халис Мера
69′
46
Тиагу Гонсалвеш
23
Тайлер Мортон
45+1′
46′
6
Таннер Тессманн
99
Антонис Цифтис
3
Джонджо Кенни
21
Абдул Рахман Баба
14
Андрия Живкович
65
Иоаннис Константелиас
36′
41′
16
Томаш Кендзера
5
Яннис Михаилидис
8
Суалихо Мейте
11
Тайсон
84′
77
Кирил Десподов
7
Георгиос Якумакис
77′
87′
56
Анестис Миту
27
Магомед Оздоев
90′
2
Мади Камара
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти