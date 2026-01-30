Определились все участники плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 30 января. Стали известны 24 команды, которые продолжат борьбу за победу в футбольной Лиге Европы по итогам восьми туров общего этапа.
В общем этапе принимали участие 36 команд. Восемь лучших вышли в ⅛ финала. Клубы, занявшие строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде плей-офф за выход в ⅛ финала.
В ⅛ финала вышли французский «Лион», английская «Астон Вилла (оба — 21 очко), датский “Мидтьюлланн” (19), испанский “Бетис”, португальские “Порту”, “Брага”, германский “Фрайбург” (все — 17) и итальянская “Рома” (16).
В матчах за выход в ⅛ финала сыграют бельгийский «Генк» (16), итальянская «Болонья», германский «Штутгарт», венгерский «Ференцварош» (все — 15), английский «Ноттингем», чешская «Виктория», сербская «Црвена Звезда» (все — 14), испанская «Сельта» (13), греческие ПАОК и «Панатинаикос», французский «Лилль», турецкий «Фенербахче» (все — 12), шотландский «Селтик» (11), болгарский «Лудогорец», хорватское «Динамо» из Загреба (оба — 10) и норвежский «Бранн» (9).
Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 12 марта, ответные игры пройдут 19 марта. Победителем предыдущего розыгрыша турнира стал английский «Тоттенхэм». Финал турнира пройдет 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.