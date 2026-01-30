Определились все участники плей-офф Лиги Европы

В матчах за выход в ⅛ финала сыграют бельгийский «Генк» (16), итальянская «Болонья», германский «Штутгарт», венгерский «Ференцварош» (все — 15), английский «Ноттингем», чешская «Виктория», сербская «Црвена Звезда» (все — 14), испанская «Сельта» (13), греческие ПАОК и «Панатинаикос», французский «Лилль», турецкий «Фенербахче» (все — 12), шотландский «Селтик» (11), болгарский «Лудогорец», хорватское «Динамо» из Загреба (оба — 10) и норвежский «Бранн» (9).