Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Восемь лучших команд вышли в ⅛ финала; занявшие с 9-й по 24-ю строчки клубы сыграют в стыковом раунде плей-офф.

Источник: UEFA

ТАСС, 30 января. Стали известны 24 команды, которые продолжат борьбу за победу в футбольной Лиге Европы по итогам восьми туров общего этапа.

В общем этапе принимали участие 36 команд. Восемь лучших вышли в ⅛ финала. Клубы, занявшие строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде плей-офф за выход в ⅛ финала.

В ⅛ финала вышли французский «Лион», английская «Астон Вилла (оба — 21 очко), датский “Мидтьюлланн” (19), испанский “Бетис”, португальские “Порту”, “Брага”, германский “Фрайбург” (все — 17) и итальянская “Рома” (16).

В матчах за выход в ⅛ финала сыграют бельгийский «Генк» (16), итальянская «Болонья», германский «Штутгарт», венгерский «Ференцварош» (все — 15), английский «Ноттингем», чешская «Виктория», сербская «Црвена Звезда» (все — 14), испанская «Сельта» (13), греческие ПАОК и «Панатинаикос», французский «Лилль», турецкий «Фенербахче» (все — 12), шотландский «Селтик» (11), болгарский «Лудогорец», хорватское «Динамо» из Загреба (оба — 10) и норвежский «Бранн» (9).

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 12 марта, ответные игры пройдут 19 марта. Победителем предыдущего розыгрыша турнира стал английский «Тоттенхэм». Финал турнира пройдет 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.