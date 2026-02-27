Стали известны пары ⅛ финала Лиги Европы

За выход в четвертьфинал между собой поборются португальский «Порту» и немецкий «Штутгарт», итальянские «Рома» и «Болонья», будапештский «Ференцварош» и португальская «Брага», бельгийский «Генк» и немецкий «Фрайбург», испанская «Сельта» и «Олимпик» из Лиона, британский «Ноттингем Форест» и датский «Митьюлланд», а также бирмингемская «Астон Вилла» и французский «Лилль».