Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.15
П2
3.19
Футбол. Первая лига
18:00
КАМАЗ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.36
П2
3.67
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.50
П2
9.60
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.21
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.01
П2
3.75
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.65
П2
3.05
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.70
П2
1.84
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.15
П2
2.90

Стали известны пары ⅛ финала Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла церемония жеребьевки ⅛ финала Лиги Европы.

Источник: UEFA

За выход в четвертьфинал между собой поборются португальский «Порту» и немецкий «Штутгарт», итальянские «Рома» и «Болонья», будапештский «Ференцварош» и португальская «Брага», бельгийский «Генк» и немецкий «Фрайбург», испанская «Сельта» и «Олимпик» из Лиона, британский «Ноттингем Форест» и датский «Митьюлланд», а также бирмингемская «Астон Вилла» и французский «Лилль».

Финал Лиги Европы 2026 года пройдет 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм», который в решающем матче обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.