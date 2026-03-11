«Бавария» со счетом 6:1 разгромила «Аталанту» в первом матче ⅛ финала ЛЧ

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Германская «Бавария» со счетом 6:1 на выезде разгромила итальянскую «Аталанту» в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Йосип Станишич (12-я минута), Майкл Олисе (22, 64), Серж Гнабри (25), Николас Джексон (52) и Джамал Мусиала (67). У проигравших отличился Марио Пашалич (90+3).
В другом матче испанский «Атлетико» со счетом 5:2 дома обыграл английский «Тоттенхэм». Ответные встречи состоятся 18 марта.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен», разгромивший в финальной встрече итальянский «Интер» (5:0).
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
10.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Атлети Адзурри д’Италия
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Венсан Компани
Голы
Аталанта
Марио Пашалич
90+3′
Бавария
Йосип Станишич
(Серж Гнабри)
12′
Майкл Олисе
(Дайот Упамекано)
22′
Серж Гнабри
(Майкл Олисе)
25′
Николас Джексон
(Луис Диас)
52′
Майкл Олисе
(Альфонсо Дэйвис)
64′
Джамал Мусиала
(Николас Джексон)
67′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
47
Лоренцо Бернаскони
4
Исак Хин
15
Мартен де Рон
8
Марио Пашалич
90
Никола Крстович
77
Давиде Дзаппакоста
67′
16
Рауль Белланова
7
Камалдин Сулемана
73′
10
Лазар Самарджич
59
Никола Залевски
55′
69
Хонест Аханор
23
Сеад Колашинац
55′
6
Юнус Муса
83′
9
Джанлука Скамакка
46′
19
Берат Джимсити
Бавария
40
Йонас Урбиг
17
Майкл Олисе
77′
14
Луис Диас
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
84′
44
Йосип Станишич
86′
22
Рафаэл Геррейру
27
Конрад Лаймер
39′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
71′
20
Том Бишоф
7
Серж Гнабри
46′
10
Джамал Мусиала
45
Александр Павлович
68′
8
Леон Горецка
Статистика
Аталанта
Бавария
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
11
25
Удары в створ
3
13
Угловые
2
7
Фолы
11
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти