Гол Хаверца с пенальти спас «Арсенал» от поражения в матче с «Байером»

На 46-й минуте гол забил капитан хозяев Роберт Андрих. За одну минуту до конца основного времени канониры сравняли счет — пенальти реализовал полузащитник Кай Хаверц, ранее игравший за «Байер».
Ответная игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 17 марта.
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
БайАрена
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Микель Артета
Голы
Байер
Роберт Андрих
(Алехандро Гримальдо)
46′
Арсенал
Кай Хаверц
89′
Составы команд
Байер
28
Янис Бласвих
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
8
Роберт Андрих
2′
19
Эрнест Поку
58′
20
Алехандро Гримальдо
90+4′
35
Кристиан Кофане
24
Алейкс Гарсия
25
Эсекиэль Паласиос
63′
82′
6
Эсекиэль Фернандес
11
Мартен Террье
82′
7
Йонас Хофманн
30
Ибрахим Маза
74′
10
Малик Тилльман
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
5
Пьеро Инкапье
11
Габриел Мартинелли
26′
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
36
Мартин Субименди
69′
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
60′
20
Нони Мадуэке
10
Эберечи Эзе
82′
9
Габриэл Жезус
14
Виктор Дьекереш
74′
29
Кай Хаверц
90+4′
Статистика
Байер
Арсенал
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
3
2
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
3
Фолы
9
10
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Халил Умут Мелер
(Турция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти