Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

«Будё-Глимт» с Хайкиным всухую обыграл «Спортинг» в первом матче ⅛ финала ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Норвежский «Будё-Глимт» со счетом 3:0 обыграл португальский «Спортинг» в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Норвегии.

Голы забили Сондре Фет (32-я минута, с пенальти), Уле Бломберг (45+1) и Каспер Хог (71). Ворота «Будё-Глимт» защищал россиянин Никита Хайкин.

Ответный матч пройдет 17 марта в Лиссабоне. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен», который в финальном матче разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Буде-Глимт
3:0
Первый тайм: 2:0
Спортинг
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Аспмира
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Руй Боржеш
Голы
Буде-Глимт
Сондре Брунстад Фет
32′
Оле Дидрик Бломберг
45+1′
Каспер Хег
(Йенс Петтер Хауге)
71′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
6
Юстейн Гундерсен
44′
26
Хокун Эвьен
87′
8
Сондре Эукленн
19
Сондре Брунстад Фет
79′
14
Ульрик Сальтнес
9
Каспер Хег
76′
79′
21
Андреас Хельмерсен
11
Оле Дидрик Бломберг
75′
25
Исак Дюбвик Мяяття
Спортинг
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
26
Усман Диоманде
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
20′
13
Георгиос Ваяннидис
63′
5
Хидэмаса Морита
10
Жени Катаму
63′
11
Нуну Сантуш
31
Луис Гильерме
79′
23
Даниэл Браганса
52
Жоао Симоес
63′
15
Сулейман Файе
Статистика
Буде-Глимт
Спортинг
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
5
2
Угловые
4
5
Фолы
15
11
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти