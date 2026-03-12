«Будё-Глимт» с Хайкиным всухую обыграл «Спортинг» в первом матче ⅛ финала ЛЧ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Норвежский «Будё-Глимт» со счетом 3:0 обыграл португальский «Спортинг» в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Норвегии.
Голы забили Сондре Фет (32-я минута, с пенальти), Уле Бломберг (45+1) и Каспер Хог (71). Ворота «Будё-Глимт» защищал россиянин Никита Хайкин.
Ответный матч пройдет 17 марта в Лиссабоне. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен», который в финальном матче разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Аспмира
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Руй Боржеш
Голы
Буде-Глимт
Сондре Брунстад Фет
32′
Оле Дидрик Бломберг
45+1′
Каспер Хег
(Йенс Петтер Хауге)
71′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
6
Юстейн Гундерсен
44′
26
Хокун Эвьен
87′
8
Сондре Эукленн
19
Сондре Брунстад Фет
79′
14
Ульрик Сальтнес
9
Каспер Хег
76′
79′
21
Андреас Хельмерсен
11
Оле Дидрик Бломберг
75′
25
Исак Дюбвик Мяяття
Спортинг
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
26
Усман Диоманде
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
20′
13
Георгиос Ваяннидис
63′
5
Хидэмаса Морита
10
Жени Катаму
63′
11
Нуну Сантуш
31
Луис Гильерме
79′
23
Даниэл Браганса
52
Жоао Симоес
63′
15
Сулейман Файе
Статистика
Буде-Глимт
Спортинг
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
5
2
Угловые
4
5
Фолы
15
11
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
