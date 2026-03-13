«Целе» с Иосифовым крупно проиграл АЕКу в матче ⅛ финала Лиги конференций

ТАСС, 13 марта. Словенский «Целе» потерпел разгромное поражение со счетом 0:4 от греческого АЕКа в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги конференций. Встреча прошла в Словении.
Голы забили Барнабаш Варга (3-я минута), Абубакари Койта (33), Мият Гачинович (36) и Ароль Мукуди (49). Ответный матч пройдет 19 марта в Греции.
Российский полузащитник «Целе» Никита Иосифов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Главным тренером АЕКа является бывший наставник московских «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич. Иосифов, ранее выступавший за «Локомотив», дебютировал в составе железнодорожников в 2020 году в 19-летнем возрасте под руководством Николича.
Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе, он проводится с сезона-2021/22. Его действующим победителем является английский «Челси». Финал текущего турнира пройдет 27 мая в Лейпциге. Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.
Иван Маевский
Марко Николич
Барнабаш Варга
(Рэзван Марин)
3′
Абубакари Койта
(Лука Йович)
33′
Мият Гачинович
36′
Ароль Мукуди
49′
1
Жан-Люк Лебан
2
Хуанхо Ньето
23
Жан Карничник
47
Армандас Кучис
20
Никита Иосифов
44
Лукаш Бейгер
10
Свит Сешлар
85′
16
Ивица Видович
8
Марио Квешич
75′
17
Андрей Котник
4
Дарко Хрка
30′
46′
15
Давид Кастро
81′
94
Руди Пожег Ванцаш
58′
11
Милет Авдюли
6
Артемиюс Тутышкинас
46′
13
Папа Даниэль
1
Томас Стракоша
12
Лазарос Рота
3
Ставрос Пилиос
2
Ароль Мукуди
44
Филипе Релваш
18
Рэзван Марин
8
Мият Гачинович
78′
20
Петрос Манталос
11
Абубакари Койта
57′
73′
37
Роберто Перейра
13
Орбелин Пинеда
45′
73′
7
Дерек Кутеса
25
Барнабаш Варга
86′
17
Димитриос Калоскамис
9
Лука Йович
78′
90
Сальвадор Зини
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти