«Целе» с Иосифовым крупно проиграл АЕКу в матче ⅛ финала Лиги конференций

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу греческой команды.

Источник: Getty Images

ТАСС, 13 марта. Словенский «Целе» потерпел разгромное поражение со счетом 0:4 от греческого АЕКа в первом матче ⅛ финала футбольной Лиги конференций. Встреча прошла в Словении.

Голы забили Барнабаш Варга (3-я минута), Абубакари Койта (33), Мият Гачинович (36) и Ароль Мукуди (49). Ответный матч пройдет 19 марта в Греции.

Российский полузащитник «Целе» Никита Иосифов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Главным тренером АЕКа является бывший наставник московских «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич. Иосифов, ранее выступавший за «Локомотив», дебютировал в составе железнодорожников в 2020 году в 19-летнем возрасте под руководством Николича.

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе, он проводится с сезона-2021/22. Его действующим победителем является английский «Челси». Финал текущего турнира пройдет 27 мая в Лейпциге. Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Целе
0:4
Первый тайм: 0:3
АЕК
Футбол, Лига конференций, 1/8 финала
12.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Целе
Главные тренеры
Иван Маевский
Марко Николич
Голы
АЕК
Барнабаш Варга
(Рэзван Марин)
3′
Абубакари Койта
(Лука Йович)
33′
Мият Гачинович
36′
Ароль Мукуди
49′
Составы команд
Целе
1
Жан-Люк Лебан
2
Хуанхо Ньето
23
Жан Карничник
47
Армандас Кучис
20
Никита Иосифов
44
Лукаш Бейгер
10
Свит Сешлар
85′
16
Ивица Видович
8
Марио Квешич
75′
17
Андрей Котник
4
Дарко Хрка
30′
46′
15
Давид Кастро
81′
94
Руди Пожег Ванцаш
58′
11
Милет Авдюли
6
Артемиюс Тутышкинас
46′
13
Папа Даниэль
АЕК
1
Томас Стракоша
12
Лазарос Рота
3
Ставрос Пилиос
2
Ароль Мукуди
44
Филипе Релваш
18
Рэзван Марин
8
Мият Гачинович
78′
20
Петрос Манталос
11
Абубакари Койта
57′
73′
37
Роберто Перейра
13
Орбелин Пинеда
45′
73′
7
Дерек Кутеса
25
Барнабаш Варга
86′
17
Димитриос Калоскамис
9
Лука Йович
78′
90
Сальвадор Зини
Статистика
Целе
АЕК
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
8
20
Удары в створ
1
9
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
8
5
Фолы
14
10
Судейская бригада
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти