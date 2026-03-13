«Целе» с Иосифовым крупно проиграл АЕКу в матче ⅛ финала Лиги конференций

Российский полузащитник «Целе» Никита Иосифов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Главным тренером АЕКа является бывший наставник московских «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич. Иосифов, ранее выступавший за «Локомотив», дебютировал в составе железнодорожников в 2020 году в 19-летнем возрасте под руководством Николича.