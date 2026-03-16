Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
3
:
Тулуза
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
5
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
3
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2

За «Баварию» в Лиге чемпионов может сыграть 16-летний вратарь

«Бавария» может выйти на ответный матч ⅛ финaла Лиги чемпионов с «Аталантой» с 16-летним голкипером.

Основной вратарь и капитан мюнхенцев Мануэль Нойер восстанавливается после разрывы икроножной мышцы, а Йонас Урбиг получил сотрясение мозга в первой игре с «Аталантой» (6:1).

Кроме того, Свен Ульрайх порвал приводящую мышцу в матче чемпионата Германии с «Байером» (1:1).

Как сообщает AP, нсли никто из них не успеет восстановиться к 18 марта, в стартовом составе может появиться 16-летний Леонард Прескотт, который попадал в запас в последних двух матчах.

Прескотт голкипер родился в Нью-Йорке и начинал карьеру в «Унионе», а в академию «Баварии» перешел в 2023 году.

Другим вариантом является 19-летний Яннис Бартль, который играет за резервную команду мюнхенцев после травмы Леона Кланаца. Бартль уже дважды попадал в заявку основной команды в Бундеслиге в нынешнем сезоне.

Футбол. Лига чемпионов
18.03
Бавария
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.79
П2
9.25