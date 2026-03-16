За «Баварию» в Лиге чемпионов может сыграть 16-летний вратарь

Основной вратарь и капитан мюнхенцев Мануэль Нойер восстанавливается после разрывы икроножной мышцы, а Йонас Урбиг получил сотрясение мозга в первой игре с «Аталантой» (6:1).
Кроме того, Свен Ульрайх порвал приводящую мышцу в матче чемпионата Германии с «Байером» (1:1).
Как сообщает AP, нсли никто из них не успеет восстановиться к 18 марта, в стартовом составе может появиться 16-летний Леонард Прескотт, который попадал в запас в последних двух матчах.
Прескотт голкипер родился в Нью-Йорке и начинал карьеру в «Унионе», а в академию «Баварии» перешел в 2023 году.
Другим вариантом является 19-летний Яннис Бартль, который играет за резервную команду мюнхенцев после травмы Леона Кланаца. Бартль уже дважды попадал в заявку основной команды в Бундеслиге в нынешнем сезоне.