Российский вратарь установил рекорд по количеству сейвов за сезон ЛЧ

Хайкину 30 лет. Он выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. Вместе с командой Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии. Вратарь провел несколько товарищеских матчей за юношеские и молодежную сборные России. В 2021 году он вызывался в главную сборную страны, но не сыграл за команду ни одного матча.