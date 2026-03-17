Матч-центр
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
0
:
ПСЖ
2
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Реал
1
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Арсенал
0
:
Байер
0
Футбол. Кубок России
18.03
Зенит
:
Динамо Мх
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Российский вратарь установил рекорд по количеству сейвов за сезон ЛЧ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский голкипер норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд по количеству отраженных ударов за один розыгрыш Лиги чемпионов.

Источник: AP 2024

Во вторник «Будё-Глимт» в гостях играет с лиссабонским «Спортингом» в рамках ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Россиянин за первый тайм отразил четыре удара. Теперь в его активе 63 сейва в 12 матчах без учета квалификации.

Хайкин превзошел достижение бельгийца Тибо Куртуа, который в победном для мадридского «Реала» сезоне-2021/22 совершил 59 спасений в 13 играх. Таким образом, россиянин стал первым вратарем в истории, совершившим более 60 сейвов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

Хайкину 30 лет. Он выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. Вместе с командой Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии. Вратарь провел несколько товарищеских матчей за юношеские и молодежную сборные России. В 2021 году он вызывался в главную сборную страны, но не сыграл за команду ни одного матча.

Спортинг
5:0
Первый тайм: 0:0
Буде-Глимт
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Жозе Алваладе
Главные тренеры
Руй Боржеш
Хьетиль Кнутсен
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти