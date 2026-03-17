Российский вратарь установил рекорд по количеству сейвов за сезон ЛЧ

Во вторник «Будё-Глимт» в гостях играет с лиссабонским «Спортингом» в рамках ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Россиянин за первый тайм отразил четыре удара. Теперь в его активе 63 сейва в 12 матчах без учета квалификации.
Хайкин превзошел достижение бельгийца Тибо Куртуа, который в победном для мадридского «Реала» сезоне-2021/22 совершил 59 спасений в 13 играх. Таким образом, россиянин стал первым вратарем в истории, совершившим более 60 сейвов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.
Хайкину 30 лет. Он выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. Вместе с командой Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии. Вратарь провел несколько товарищеских матчей за юношеские и молодежную сборные России. В 2021 году он вызывался в главную сборную страны, но не сыграл за команду ни одного матча.
Руй Боржеш
Хьетиль Кнутсен
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
