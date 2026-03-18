«Арсенал» обыграл «Байер» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Полузащитник Эберечи Эзе на 36-й минуте с передачи Леонарда Троссарда открыл счет. В начале второй половины хавбек Деклан Райс ударом из-за пределов штрафной забил второй мяч в ворота леверкузенцев.
Первый матч завершился ничьей со счетом 1:1, поэтому «Арсенал» вышел в ¼ финала, где встретится с лиссабонским «Спортингом».
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Каспер Юльманн
Голы
Арсенал
Эберечи Эзе
(Леандро Троссар)
36′
Деклан Райс
63′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
4
Бен Уайт
69′
3
Кристиан Москера
19
Леандро Троссар
69′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
69′
29
Кай Хаверц
14
Виктор Дьекереш
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
36
Мартин Субименди
68′
16
Кристиан Нергор
Байер
28
Янис Бласвих
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
20
Алехандро Гримальдо
35
Кристиан Кофане
24
Алейкс Гарсия
30
Ибрахим Маза
8
Роберт Андрих
83′
6
Эсекиэль Фернандес
19
Эрнест Поку
60′
10
Малик Тилльман
25
Эсекиэль Паласиос
46′
70′
14
Патрик Шик
11
Мартен Террье
60′
42
Монтрелл Калбрет
Статистика
Арсенал
Байер
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
21
9
Удары в створ
12
2
Угловые
10
8
Фолы
4
8
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
