Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
1
:
Реал
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Байер
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
«Арсенал» обыграл «Байер» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» выиграл у «Байера» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Англии на стадионе «Эмирейтс».

Источник: Reuters

Полузащитник Эберечи Эзе на 36-й минуте с передачи Леонарда Троссарда открыл счет. В начале второй половины хавбек Деклан Райс ударом из-за пределов штрафной забил второй мяч в ворота леверкузенцев.

Первый матч завершился ничьей со счетом 1:1, поэтому «Арсенал» вышел в ¼ финала, где встретится с лиссабонским «Спортингом».

Арсенал
2:0
Первый тайм: 1:0
Байер
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Каспер Юльманн
Голы
Арсенал
Эберечи Эзе
(Леандро Троссар)
36′
Деклан Райс
63′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
4
Бен Уайт
69′
3
Кристиан Москера
19
Леандро Троссар
69′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
69′
29
Кай Хаверц
14
Виктор Дьекереш
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
36
Мартин Субименди
68′
16
Кристиан Нергор
Байер
28
Янис Бласвих
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
20
Алехандро Гримальдо
35
Кристиан Кофане
24
Алейкс Гарсия
30
Ибрахим Маза
8
Роберт Андрих
83′
6
Эсекиэль Фернандес
19
Эрнест Поку
60′
10
Малик Тилльман
25
Эсекиэль Паласиос
46′
70′
14
Патрик Шик
11
Мартен Террье
60′
42
Монтрелл Калбрет
Статистика
Арсенал
Байер
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
21
9
Удары в створ
12
2
Угловые
10
8
Фолы
4
8
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
