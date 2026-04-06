Винисиус сделал заявление о своем будущем в мадридском «Реале»

Винисиус: в подходящее время я продлю контракт с «Реалом» и останусь тут надолго.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что намерен продлить контракт с футбольным клубом в надлежащее время.

Ранее El Nacional сообщал, что Винисиус может покинуть «Реал», если по новому контракту не будет получать 30 миллионов евро в год. Отмечалось, что бразилец останется, если он станет самым высокооплачиваемым игроком «сливочных». По данным источника, спортсмен поставил ультиматум руководству и потребовал принять решение по новому контракту до апреля.

«Надеюсь, я смогу остаться здесь надолго. У меня еще год до окончания контракта, но я очень спокоен. Президент мне доверяет. В подходящий момент я продлю контракт и останусь здесь надолго, потому что это клуб моей мечты» — приводит слова Винисиуса с пресс-конференции As.

Во вторник «Реал» примет немецкую «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.

Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с лета 2018 года, его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В составе «сливочных» форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

