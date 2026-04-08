«Арсенал» вырвал победу там, где не должен был: «Спортинг» был ближе к голу, но все равно проиграл

«Арсенал» с минимальным преимуществом обыграл «Спортингом» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов (1:0). Лондонцы забили единственный мяч в компенсированное время.
В первом тайме команды обменялись попаданиями в перекладину
«Спортинг» удивительно смело начал игру. Хозяева отдали владение сопернику, но дерзко выбегали в контратаки и в первые 10 минут нанесли четыре удара, создав один огненный шанс. «Арсенал» за это время не пробил ни разу, а впервые угрожал воротам Руя Силвы лишь на 14-й минуте.
Самую сочную возможность открыть счет имел левый защитник португальцев Максимилиано Араухо. Уругваец неожиданно оказался на острие атаки: открылся под заброс со своей половины поля и мощно пробил примерно с линии штрафной площади. Мяч слегка задел перчатки вратаря лондонцев Давида Райи и отлетел в перекладину. Отметим автора передачи на Араухо — центрального защитника Усмана Дьоманде. Ивуариец длинным пасом внешней стороны стопы вывел партнера практически один на один.
На 15-й минуте «Арсенал» ответил своим попаданием в перекладину. Нони Мадуэке подавал угловой с правого фланга и вместо стандартного навеса пробил по воротам — послал мяч сильно в сторону створа ворот и сотряс перекладину. Мяч отскочил за штрафную к Мартину Эдегору. Норвежец мощно пробил в касание, но направил мяч мимо.
«Арсенал» за первые 45 минут нанес всего два удара и лишь раз попал в створ. Как и на прошлой стадии плей-офф лондонцы слишком аккуратно действовали на чужом поле, хотя и считались однозначными фаворитами пары. При этом «Спортинг» выглядел действительно смело. Понятно, что в нередко действовал без мяча (48% владения в первом тайме), но очень хорошо выбегал в быстрые атаки.
«Арсенал» украл победу в компенсированное время
Второй тайм тоже начался с атак «Спортинга» — уже на 46-й минуте хозяева заработали угловой (первый в матче), который вызвал недовольство португальских болельщиков. При его розыгрыше в штрафной «Арсенала» упал кто-то из игроков хозяев, но судья Даниэль Зиберт справедливо проигнорировал эпизод.
В отличие от первого тайма в первые минуты конкретных моментов у ворот Райи не возникло: «Спортинг» неплохо комбинировал, но редко доводил мяч до штрафной. Вскоре лондонцы вернули контроль над игрой.
На 63-й минуте долгий контроль «Арсенала» наконец привел к голевому моменту: до этого во втором тайме лондонцы нанесли всего один удар — Леандро Троссард выстрелил из-за штрафной и не попал в створ. Гол гостей родился в момент, когда Эдегор оставил команду в меньшинстве, получая медицинскую помощь за пределами поля. Подопечные Артеты классной комбинацией в несколько передач перевели мяч с правого фланга в центр — прямо к штрафной «Спортинга». Оттуда Мартин Зубименди классно пробил в касание, отправив мяч в самый угол.
Мяч лондонцев практически сразу отменили — отдавший предголевой пас Виктор Дьекереш находился в очевидном офсайде. Длительного просмотра повтора не потребовалось. Почти сразу после этого сам швед бил из штрафной, но мяч после рикошета от защитника аккуратно прилетел в руки вратаря хозяев.
После этого давление «Арсенала» усилилось, а у «Спортинга» как будто закончились силы — поблекли даже неутомимые Араухо и Франсишку Тринкау. А вот атаки лондонцев стали более скоростными. Плюс гости подпитались заменами: на 70-й минуте вышел Кай Хаверц, на 76-й — Макс Доуман и лучший бомбардир «Арсенала» в ЛЧ Габриэль Мартинелли.
Правда, долго давление гостей не продолжилось. На 83-й минуте Луис Суарес раскачал Риккардо Калафьори на правом фланге штрафной, уложил итальянца на газон и навесил на ближнюю штангу. Вингер «Спортинга» Жени Катаму в падении пробил головой в ближний угол с нескольких метров, но Райя вытащил мяч из-под самой штанги. Спустя несколько минут сам Суарес имел два жирных шанса, но Райя оформил двойное спасение и не дал «Спортингу» открыть счет.
«Арсенал» не ответил практически ничем. По итогам игры «Спортинг» превзошел соперника по ударам (11 против семи) и попаданиям в створ (пять на четыре), хотя лондонцы по сравнению с первым таймом еще сильнее нарастили преимущество во владении мячом (56%).
Уже в компенсированное время лондонцы перевернули исход матча: Кай Хаверц потерялся в штрафной «Спортинга» и среагировал на пас Мартинелли. Немец в два касания хладнокровно отправил мяч в сетку, воспользовавшись позиционной ошибкой обороны хозяев.
«Арсенал» прервал грустную серию выездных матчей против португальских команд в плей-офф еврокубков — ранее лондонцы ни разу в истории не побеждали в таких играх. Ответная встреча пройдет в Лондоне 15 апреля.
Автор: Артемий Кутейников
Руй Боржеш
Микель Артета
Кай Хаверц
(Габриел Мартинелли)
90+1′
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
25
Гонсалу Инасиу
26
Усман Диоманде
10
Жени Катаму
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
5
Хидэмаса Морита
31′
8
Педру Гонсалвеш
79′
90
Рафаэл Нел
52
Жоао Симоес
62′
23
Даниэл Браганса
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
33
Риккардо Калафьори
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
8
Мартин Эдегор
70′
29
Кай Хаверц
19
Леандро Троссар
76′
11
Габриел Мартинелли
20
Нони Мадуэке
76′
56
Макс Доуман
