АЕК Николича крупно проиграл «Райо Вальекано» в первом матче ¼ финала Лиги конференций

По одному голу в ворота команды бывшего главного тренера ЦСКА Марко Николича забили Ильяс Ахомаш (2-я минута), Унай Лопес (45+2) и Иси Паласон, реализовавший пенальти (74).
Ответный матч команд в Греции состоится 16 апреля.
Футбол, Лига конференций, 1/4 финала
9.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Вальекас
Главные тренеры
Иньиго Перес
Марко Николич
Голы
Райо Вальекано
Ильяс Ахомаш
(Ривера Альваро Гарсия)
2′
Унаи Лопес
45+2′
Изи Палазон
74′
Составы команд
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
24
Флориан Лежен
5
Луис Фелипе
6
Пате Сисс
12
Ильяс Ахомаш
55′
4
Педро Диас
65′
18
Ривера Альваро Гарсия
66′
22
Альфонсо Эспино
7
Изи Палазон
80′
23
Оскар Валентин
19
Хорхе Де Фрутос
80′
10
Серхио Камельо
17
Унаи Лопес
55′
9
Алемао
АЕК
1
Томас Стракоша
12
Лазарос Рота
3
Ставрос Пилиос
2
Ароль Мукуди
44
Филипе Релваш
72′
13
Орбелин Пинеда
9
Лука Йович
89′
11
Абубакари Койта
87′
7
Дерек Кутеса
37
Роберто Перейра
71′
8
Мият Гачинович
20
Петрос Манталос
46′
18
Рэзван Марин
25
Барнабаш Варга
61′
71′
90
Сальвадор Зини
Статистика
Райо Вальекано
АЕК
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
5
1
Угловые
1
8
Фолы
15
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
