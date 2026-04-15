Компани заявил, что «Бавария» готова к лучшей версии «Реала» в ответном матче и верит в победу

«Мы готовимся к лучшей версии “Реала”, которую видели в матче против “Манчестер Сити”. Их недавние результаты не отражают того таланта, которым они обладают. Они все еще одна из лучших команд Европы. Но что насчет истории “Барселоны”, “Атлетико”, “Ливерпуля”, “Баварии”, “Арсенала”? Каждый может рассказать историю о том, как они совершили что-то невероятное. Как и мы!» — цитирует Компани Bayern&Germany.