Компани заявил, что «Бавария» готова к лучшей версии «Реала» в ответном матче и верит в победу

15 апреля «Бавария» и «Реал» проведут ответный матч в ¼ финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась в пользу мюнхенцев со счетом 2:1.
«Мы готовимся к лучшей версии “Реала”, которую видели в матче против “Манчестер Сити”. Их недавние результаты не отражают того таланта, которым они обладают. Они все еще одна из лучших команд Европы. Но что насчет истории “Барселоны”, “Атлетико”, “Ливерпуля”, “Баварии”, “Арсенала”? Каждый может рассказать историю о том, как они совершили что-то невероятное. Как и мы!» — цитирует Компани Bayern&Germany.
По словам специалиста, «Бавария» знает, как доставить «сливочным» неприятности.
«Я твердо верю, что мы можем победить. Мы можем поговорить обо всем остальном потом, но до тех пор я отказываюсь это обсуждать», — добавил он.
Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» в среду пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени.