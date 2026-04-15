Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.90
П2
5.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.34
П2
6.27
Футбол. Лига Европы
16.04
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
16.04
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.80
П2
3.71
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

Компани заявил, что «Бавария» готова к лучшей версии «Реала» в ответном матче и верит в победу

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани, отвечая на вопрос о вере «Реала» в очередной камбэк, отметил, что мюнхенская команда тоже способна на невероятное.

Источник: Reuters

15 апреля «Бавария» и «Реал» проведут ответный матч в ¼ финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась в пользу мюнхенцев со счетом 2:1.

«Мы готовимся к лучшей версии “Реала”, которую видели в матче против “Манчестер Сити”. Их недавние результаты не отражают того таланта, которым они обладают. Они все еще одна из лучших команд Европы. Но что насчет истории “Барселоны”, “Атлетико”, “Ливерпуля”, “Баварии”, “Арсенала”? Каждый может рассказать историю о том, как они совершили что-то невероятное. Как и мы!» — цитирует Компани Bayern&Germany.

По словам специалиста, «Бавария» знает, как доставить «сливочным» неприятности.

«Я твердо верю, что мы можем победить. Мы можем поговорить обо всем остальном потом, но до тех пор я отказываюсь это обсуждать», — добавил он.

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» в среду пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени.

