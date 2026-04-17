Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
2
:
Челябинск
0
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Семь команд ЛЧ заработали больше €100 млн призовыми, «Шахтер» стал лидером среди клубов ЛК

Семь команд Лиги чемпионов преодолели отметку в 100 миллионов евро призовых от УЕФА.

Как сообщает Football Meets Data, по итогам полуфиналов на первое место вышли «Бавария» (127,3 млн) и «Арсенал» (124,7), которые опередили «ПСЖ» (120,9), «Ливерпуль» (109,5), «Атлетико» (104,2), «Реал» (102,6) и «Барселону» (100,3).

Каждый клуб ЛЧ получает 18,6 млн за участие, остальные доходы высчитываются на основании выступлений, а также дополнительных метрик (ТВ-рынок + результаты за 5 и 10 лет).

В Лиге Европы лидером по призовым стала «Астон Вилла» (28 млн), в Лиге конференций первое место занимает «Шахтер» (14 млн).