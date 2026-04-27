Даниил Медведев считает, что финал ЛЧ текущего сезона будет интересным

ТАСС, 27 апреля. Российский теннисист, болельщик германского футбольного клуба «Бавария» Даниил Медведев считает, что финал Лиги чемпионов текущего сезона будет интересным вне зависимости от того, какие команды в нем сыграют. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
«Бавария» в ½ финала сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В другом полуфинале встретятся английский «Арсенал» и испанский «Атлетико».
«Не думаю, что победитель матча “Арсенал” — “Атлетико” проиграет в финале. Понятное дело, “Бавария” или ПСЖ — кто-то из них будет фаворитом. Но “Арсенал” и “Атлетико” — команды, которые в защите могут не пропустить, потом там [Александер] Сёрлот или [Кай] Хаверц забивает — и все, матч окончен. Поэтому финал в любом случае будет интересен», — сказал Медведев.
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира является ПСЖ.