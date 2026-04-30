Английское доминирование. Стартуют полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций

Стадия полуфиналов стартует в четверг в Лиге Европы и Лиги конференций, втором и третьем по значимости клубных европейских турниров. Все матчи начнутся в 22:00 мск.
Только английские клубы еще имеют возможность выиграть все европейские клубные турниры, в полуфиналы соревнований прошли четыре клуба. «Арсенал» провел первый полуфинал с мадридским «Атлетико» (1:1) в Лиге чемпионов, в Лиге Европы на этой стадии встретятся «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла», в Лиге конференций в одном из матчей сыграет «Кристал Пэлас».
Матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» вызывает особый интерес для российской аудитории. Это связано с тем, что «Астон Виллу» с 2022 года возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери. Для испанского специалиста Лига Европы является особенным турниром, вместе с «Севильей» он три раза подряд выиграл соревнование, с «Арсеналом» дошел до финала в сезоне-2018/19, с «Вильрреалом» также стал победителем. В «Спартаке» же Эмери не смог достичь значимых результатов.
В первом полуфинале «Ноттингем Форест» будет играть дома. В чемпионате Англии текущего сезона команды уже дважды встречались. На арене «Ноттингема» матч завершился вничью (1:1), дома же «Астон Вилла» добилась победы со счетом 3:1. Именно «Астон Вилла» является фаворитом матча и в целом турнира. Проблем «Ноттингему» добавляет положение в чемпионате Англии — команда близка к зоне вылета, отрыв от идущего в ней «Тоттехэма» составляет пять очков. При этом в последних матчах команда показывает неплохой футбол, одержав две победы подряд.
На основном этапе «Астон Вилла» заняла второе место в таблице. Далее команда победила французский «Лилль» (1:0, 2:0), итальянскую «Болонью» (3:1, 4:0). «Ноттингем Форест» занял 13-е место в таблице основного этапа, в стыковых играх команда прошла турецкий «Фенербахче» (3:0, 1:2), в плей-офф — датский «Мидтьюлланн» (0:1, 2:1 (3:0 — по пенальти)), португальский «Порту» (1:1, 1:0).
Победитель этого полуфинала сыграет за трофей с сильнейшим из пары между португальской «Брагой» и германским «Фрайбургом». Обе команды завершили основной этап в первой восьмерке: «Брага» стала шестой, «Фрайбург» — седьмым. В плей-офф португальская команда прошла венгерский «Ференцварош» (0:2, 4:0) и испанский «Бетис» (1:1, 4:2). «Фрайбург» оказался сильнее бельгийского «Генка» (0:1, 5:1) и испанской «Сельты» (3:0, 3:1). Финал Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле, действующим победителем турнира является «Тоттенхэм».
Пары в Лиге конференций
Также в этот день пройдут первые полуфиналы Лиги конференций. Испанский «Райо Вальекано» дома сыграет с французским «Страсбуром», «Кристал Пэлас» на выезде встретится с украинским «Шахтером».
«Страсбур» выиграл основной этап Лиги конференций, заняв первое место в таблице. Далее французская команда прошла хорватскую «Риеку» (2:1, 1:1), германский «Майнц» (0:2, 4:0). «Райо Вальекано» стал пятым на основном этапе, далее испанская команда прошла турецкий «Самсунспор» (3:1, 1:0) и греческий АЕК (3:0, 1:3). «Шахтер» стал шестым в общей таблице, далее команда прошла польский «Лех» (3:1, 1:2) и нидерландский АЗ (3:0, 2:2). «Кристал Пэлас» занял 10-е место на основном этапе, в стыковых матчах английская команда оказалась сильнее боснийской «Зриньски» (1:1, 2:0), далее прошла кипрский АЕК (0:0, 2:1) и итальянскую «Фиорентину» (3:0, 1:2).
Финал Лиги конференций пройдет в Лейпциге 27 мая. Действующим победителем турнира является английский «Челси».
Роман Шлуинский