Английское доминирование. Стартуют полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций

Матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» вызывает особый интерес для российской аудитории. Это связано с тем, что «Астон Виллу» с 2022 года возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери. Для испанского специалиста Лига Европы является особенным турниром, вместе с «Севильей» он три раза подряд выиграл соревнование, с «Арсеналом» дошел до финала в сезоне-2018/19, с «Вильрреалом» также стал победителем. В «Спартаке» же Эмери не смог достичь значимых результатов.