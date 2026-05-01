Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.17
П2
1.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.88
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2

Эмери раскритиковал судейство в проигранном матче с «Ноттингем Форест»

Тренер «Астон Виллы» Эмери раскритиковал судейство в проигранном матче ЛЕ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери раскритиковал работу судьи системы видеоассистента рефери (VAR), который не заметил нарушения полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона на форварде бирмингемцев Олли Уоткинсе.

«Астон Вилла» в четверг в гостях уступила «Ноттингем Форест» со счетом 0:1 в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Единственный мяч забил Кристофер Вуд с пенальти на 71-й минуте. В первом тайме Андерсон попал прямой ногой в лодыжку форварду Уоткинсу, но избежал наказания.

«Судья в поле отработал отлично, а судья на VAR был очень плох. Это очевидная красная карточка. Я только что пересмотрел эпизод. Я не понимаю, почему видеоассистент не позвал арбитра, потому что там все очевидно. Я думаю, что это огромная, огромная ошибка. Вся ответственность на VAR», — цитирует Эмери Sky Sports.

«Это мог быть перелом лодыжки. Вау! VAR, где ты? Прошу, это же твоя ответственность. Ты профессионал, но ты выполняешь свою работу плохо, ведь это было очевидно всем», — добавил экс-тренер московского «Спартака».

Ответный матч пройдет 7 мая на поле «Астон Виллы».

Ноттингем Форест
1:0
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
Футбол, Лига Европы, 1/2 финала
30.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Витор Перейра
Унаи Эмери
Голы
Ноттингем Форест
Крис Вуд
71′
Составы команд
Ноттингем Форест
27
Штефан Ортега
3
Неко Уильямс
21
Омари Хатчинсон
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
4
Морату
16
Николас Домингес
8
Эллиот Андерсон
11
Крис Вуд
34
Ола Айна
75′
44
Зак Эбботт
19
Игор Жезус
90′
22
Райан Йейтс
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
8
Юри Тилеманс
78′
12
Люка Динь
78′
21
Дуглас Луис
7
Джон Макгинн
79′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
79′
19
Джейдон Санчо
24
Амаду Онана
55′
26
Ламар Богард
Статистика
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
11
10
Удары в створ
5
4
Угловые
5
7
Фолы
7
11
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
