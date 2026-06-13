Российский арбитр Карасев вошел в элитную группу УЕФА на сезон-2026/27

У женщин в первую категорию судей попала Вера Опейкина, во вторую — Карина Афанасьева, Надежда Горинова, Марина Крупская и Александра Пономарева. В футзале в элитную группу судей УЕФА вошла Ирина Великанова, а во вторую — Руслан Багиров, Татьяна Болтнева и Евгений Сергеев.