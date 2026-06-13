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Российский арбитр Карасев вошел в элитную группу УЕФА на сезон-2026/27

Российский арбитр Сергей Карасев вошел в элитную группу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из 35 судей на сезон-2026/27. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: Sport24

Сергей Иванов остался в первой группе (61 рефери). 195 арбитров — во второй группе, среди них Сергей Чебан, Егор Егоров, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Рафаэль Шафеев и Алексей Сухой.

У женщин в первую категорию судей попала Вера Опейкина, во вторую — Карина Афанасьева, Надежда Горинова, Марина Крупская и Александра Пономарева. В футзале в элитную группу судей УЕФА вошла Ирина Великанова, а во вторую — Руслан Багиров, Татьяна Болтнева и Евгений Сергеев.

Напомним, российские судьи отстранены от работы на международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.