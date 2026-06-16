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«Кайрат» узнал первого соперника в новом сезоне Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26, передает NUR.KZ со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: Пресс-служба ФК "Кайрат"

На стартовой стадии квалификации выступят 28 команд из разных стран. «Кайрат» попал в этот список на правах действующего чемпиона Казахстана. Команда получила статус сеяной.

По результатам жеребьевки соперником алматинцев стала «Сутьеска» из Никшича — шестикратный чемпион Черногории.

Первый матч между этими клубами пройдет 7 или 8 июля и будет домашним для «Кайрата». Ответный состоится спустя неделю в Черногории.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Кайрат» впервые дошел до основного этапа. На пути к этому достижению алматинцы преодолели четыре квалификационных раунда.

17 июня состоится жеребьевка второго этапа. Она определит потенциальных соперников «Кайрата» при общей победе над «Сутьеской».