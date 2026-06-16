«Кайрат» узнал первого соперника в новом сезоне Лиги чемпионов

На стартовой стадии квалификации выступят 28 команд из разных стран. «Кайрат» попал в этот список на правах действующего чемпиона Казахстана. Команда получила статус сеяной.
По результатам жеребьевки соперником алматинцев стала «Сутьеска» из Никшича — шестикратный чемпион Черногории.
Первый матч между этими клубами пройдет 7 или 8 июля и будет домашним для «Кайрата». Ответный состоится спустя неделю в Черногории.
В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Кайрат» впервые дошел до основного этапа. На пути к этому достижению алматинцы преодолели четыре квалификационных раунда.
17 июня состоится жеребьевка второго этапа. Она определит потенциальных соперников «Кайрата» при общей победе над «Сутьеской».