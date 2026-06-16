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Состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов-2026/27

Прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Источник: Shutterstock

В жеребьевке приняли участие 28 клубов — 14 сеяных и 14 несеяных. Сеяные команды выделены жирным шрифтом.

«Сабах» (Азербайджан) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс)
«Флориана» (Мальта) — «Шемрок Роверс» (Ирландия)
«Флора» (Эстония) — «Иберия 1999» (Грузия)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Интер д’Эскальдес» (Андорра)
«Тре Фиори» (Сан-Марино) — «Ларн» (Северная Ирландия)
«Арарат-Армения» (Армения) — «Рига» (Латвия)
«Вардар» (Северная Македония) — КуПС (Финляндия)

«Кауно Жальгирис» (Литва) — «Дрита» (Косово)
«МЛ Витебск» (Беларусь) — «Университатя Крайова» (Румыния)
«Петрокуб» (Молдова) — «Эгнатия» (Албания)
«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Левски» (Болгария)
«Викингур» (Исландия) — «Дьер» (Венгрия)
«Кайрат» (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория)
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Атерт Биссен» (Люксембург).

Первые матчи отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут ⅞ июля, ответные — 14/15 июля.